Stefano De Martino, il gesto per Eleonora Giorgi è commovente: cosa le ha regalato Stefano De Martino ha donato un bellissimo mazzo di fiori a Eleonora Giorgi, che ha pubblicato il suo messaggio su Instagram

CONDIVIDI

Tra le migliaia di fan di Stefano De Martino c’è anche Eleonora Giorgi. La celebre attrice, che sta combattendo un tumore al pancreas, non ha fatto mistero di apprezzare il nuovo conduttore di Affari Tuoi, che ha anzi elogiato in una sua recente intervista a Vanity Fair. "Evviva Stefano De Martino: dalle 20.40 alle 21.30, nessuno mi deve disturbare perché io devo guardare De Martino che mi dà gioia, sorrisi, spensieratezza", ha raccontato Giorgi al magazine, sottolineando come il conduttore riesca a regalarle qualche momento di divertimento nel periodo più difficile della sua vita. Queste parole di stima sono giunte sino al diretto interessato, che ha voluto ricambiare con un bellissimo gesto nei confronti dell’attrice.

Il biglietto di Stefano De Martino per Eleonora Giorgi

Eleonora Giorgi ha infatti pubblicato su Instagram l’immagine di un bellissimo mazzo di fiori, mostrando in primo piano un dolce bigliettino. Il mittente è proprio Stefano De Martino, che ha voluto omaggiare Eleonora Giorgi, rispondendo alle sue parole d’affetto. Nel bigliettino, infatti, si legge: "Cara Eleonora, ricambio la stima e la simpatia. Un abbraccio grande, con affetto". Colpita dal pensiero del conduttore, l’attrice ha voluto rendere pubblico il suo gesto, commentandolo infine con un cuoricino rosso.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Come sta oggi Eleonora Giorgi

Un anno fa, Eleonora Giorgi annunciava pubblicamente di essere malata. La lotta al tumore al pancreas è complicata e dolorosa, ma l’attrice ha voluto condividere col pubblico le varie fasi di questo delicato momento della sua vita, fatto di speranza ma, soprattutto, della voglia di non mollare. "Parlarne per me è stato liberatorio", ha detto Giorgi a Vanity Fair. "È stato un modo per mettere ancora più a fuoco il valore del tempo che resta. Un mese, un anno, una vita: non importa. Ciò che conta è quello che voglio ora: stare con i miei figli, con la mia famiglia, con gli affetti. Mi sono riparata in questo bozzolo d’amore. Un bozzolo che è più vita di quella che avevo prima", ha spiegato, sottolineando, infine, quando l’amore della sua famiglia sia il motore principale per la sua lotta contro questa grave malattia.

Potrebbe interessarti anche