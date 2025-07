Doccia fredda per Raoul Bova, chi è la 17enne che dice di essere sua figlia Tutti i dettagli sulla pellicola, dalle sapienti citazioni fatte, all'omaggio al celebre regista, fino al finale studiato per ricordare un vecchio film.

In Buongiorno papà, Raoul Bova interpreta Andrea, un trentottenne attraente, vanesio e dedito a una vita da sciupafemmine: vive in un loft a Roma, lavora nel product placement cinematografico e scambia relazioni superficiali. Tutto cambia quando alla sua porta bussa Layla (Rosabell Laurenti Sellers), una diciassettenne che afferma di essere sua figlia, nata da una relazione dimenticata. Accanto a lei c’è Enzo (Marco Giallini), il nonno rocker deciso a vivere sotto lo stesso tetto.

Andrea, inizialmente incredulo, conferma la paternità con un test del DNA e accoglie Layla, e suo nonno, nella sua casa, innescando una svolta nella sua vita. Sotto la guida dell’amico Paolo (Edoardo Leo) e dell’insegnante Lorenza (Nicole Grimaudo), impara a essere un padre vero, lasciandosi alle spalle l’immaturità.

Buongiorno papà va in onda proprio stasera, alle 21:10, su La 5.

