Samuel Peron, lacrime a La Volta Buona per la compagna Tania. Poi l’ammissione: “All’inizio non mi fidavo…” Il ballerino e la fidanzata, insieme dal 2013, si sono presentati oggi nel salotto di Caterina Balivo. E hanno spiegato anche cosa ne pensano del matrimonio. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Samuel Peron, in una relazione con Tania Bambaci dal 2013, si è presentato oggi insieme alla compagna nel salotto de La Volta Buona. I due hanno già avuto un figlio insieme, Leonardo, nato nel 2022. E hanno rivelato cosa ne pensano di un possibile matrimonio (e di un secondo figlio). Mentre un video della loro storia d’amore, mandato in onda da Caterina Balivo, ha commosso profondamente Tania in studio. Ecco di seguito tutti i dettagli.

Samuel Peron, la commozione della compagna Tania a La Volta Buona

Belli e felici, Samuel Peron e Tania Bambaci si sono presentati oggi pomeriggio alla ‘corte’ di Caterina Balivo. Nel solito divanetto delle opinioni, su cui erano seduti anche Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, Peron e la Bambaci sono stati introdotti in grande stile. Con una clip della loro storia, che ha subito commosso parecchio Tania. A seguire, poi, dato che lei era impossibilitata, ci ha pensato Samuel a raccontare al pubblico la genesi del loro amore.

"Stiamo insieme da 14 anni", ha esordito Peron, "ci siamo conosciuti a un corso di recitazione, io ero già in classe lei arrivò in ritardo. E quando lei entrò, la vidi e dissi ‘ok, lei è la donna con la quale io farò una famiglia’". "Sei mesi per un caffè", ha poi scherzato il ballerino, riferendosi al tempo necessario per riuscire a conquistare la fiducia di Tania: "Scemo io, dovevo offrirle un arancino".

Ed è a questo punto che, dopo una buona dose di lacrime, è intervenuta anche la Bambaci. "In realtà io arrivavo dalla Sicilia", si è giustificata con un sorriso l’attrice, "e il suo modo di rapportarsi con le persone era molto nuovo. Perché lui è molto fisico, anche per la professione che fa. E quindi all’inizio non riuscivo a fidarmi…poi però ho premiato la sua perseveranza". Da allora tutto è andato per il meglio. E nel 2022 è arrivata anche la gioia del primo figlio, Leonardo.

L’incognita delle nozze tra Samuel Peron e Tania Bambaci

In chiusura di ‘interrogatorio’, la Balivo ha indagato sulle intenzioni della coppia nel prossimo futuro. Insomma, a Samuel e Tania ha chiesto papale papale se sono in programma a breve le nozze. Domanda che il ballerino ha schivato abilmente, dicendo invece: "Speriamo che ci sia un altro figlio…ci piacerebbe tanto".

Siparietto curioso: a questo punto è intervenuto pure Iago Garcia (presente sul divano con gli altri) e ha tirato fuori dal cappello una simpaticissima citazione colta. "Il matrimonio è la causa principale di divorzio", ha sentenziato Garcia rivolgendosi a Peron. E quest’ultimo è subito scattato con una risposta (altrettanto) memorabile: "Ma io ti stimo! Iago, dobbiamo frequentarci un po’ di più, io e te".

