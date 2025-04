Grande Fratello, Amanda Lecciso e Iago Garcia escono allo scoperto: la storia social di 'coppia' Dopo tanti rumor sulla loro frequentazione, ora pare siano finalmente usciti allo scoperto con una storia Instagram dalla stessa location.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Che tra Amanda Lecciso e Iago Garcia all’interno della Casa del Grande Fratello 18 ci fosse del feeling era palese a tutti. Ora che le telecamere del reality si sono spente, però, pare che tra i due sia nato qualcosa di più, e i rumor che da tempo li volevano insieme avrebbero finalmente trovato una conferma. I fan del GF avrebbero tanto voluto che tra loro nascesse una ship all’interno del loft, ma l’attore e la gieffina non hanno mai dato questa gioia al pubblico preferendo, forse, fare le cose con calma lontano dalle luci della ribalta. Da quando sono usciti dal programma, i due sono stati più volte avvistati insieme, tra cene di gruppo e incontri formali: in una di queste occasione c’era anche Stefania Orlando, la quale, in risposta a un follower aveva perfino detto di essere molto felice per i suoi ex coinquilini.

Amanda Lecciso e Iago Garcia sono una coppia (forse): la conferma social

Per tutti i fan che avrebbero voluto vedere insieme Amanda Lecciso e Iago Garcia, sin da dentro la Casa del GF, arriva una gioia. Sebbene non ci sia stata nessuna conferma a voce da parte dei due diretti interessati, sui social sono apparse due storie, rispettivamente sul profilo di lei e di lui, in cui pare chiaro a tutti che si trovino nella stessa location. Nelle scorse ore, su Instagram, i due pare siano usciti definitivamente allo scoperto: prima Iago ha condiviso un video sulle note di Pink Martini, dove si vedeva in primo piano un’amaca con sopra proprio Loredana in un momento di relax al sole. Poco dopo, la stessa location è stata ripresa da Lecciso che inquadrava un goffo e simpatico Garcia che si ribaltava dall’amaca, dove poco prima lei era distesa. E dulcis in fundo, la stessa musica a corredo. Le due storie suonano ai più come una chiara conferma della loro frequentazione, fatta in modo ironico e sobrio, come è d’altronde nel loro stile. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche