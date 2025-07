Carlotta Mantovan distrutta per la morte di Claudia Adamo: "20 anni insieme, annichilita dal dolore" Un legame forte e duraturo spezzato all’improvviso. Il messaggio della giornalista e le reazioni social del resto del mondo dello spettacolo.

Carlotta Mantovan ha affidato a Instagram il suo addio a Claudia Adamo, meteorologa Rai e sua amica di lunga data. Un post composto da una foto e poche righe che raccontano tutta la profondità di un legame durato vent’anni. Dietro al volto sempre sorridente di Claudia, c’era una battaglia durissima che in pochi conoscevano davvero. Ora, dopo la sua scomparsa, sono tantissimi i messaggi arrivati da amici, colleghi, ma anche persone comuni.

La foto e la dedica di Carlotta Mantovan a Claudia Adamo

Lo scatto condiviso da Carlotta mostra le due donne sorridenti, unite da una complicità evidente. Una foto scelta con cura, perché, come racconta la stessa Mantovan, era la preferita di Claudia: "Annichilita dal dolore, mi trovo senza parole. Vent’anni insieme, tra gioie e dolori immensi, a condividere tutto. Nessuno mi conosce meglio di te. E oggi perdo anche te, sorella mia. Perdo un’altra parte del mio cuore e della mia vita. Negli occhi e nel cuore ho i tuoi occhi, il tuo sorriso, e tutta la nostra vita insieme. Con tutto il mio amore, per sempre…". Un dolore che si somma a quello di altri addii vissuti in passato, e che torna a farsi sentire con una forza difficile da contenere. Carlotta e Claudia si conoscevano da vent’anni. Hanno condiviso gioie, dolori, momenti difficili, successi, viaggi e chiacchierate infinite. Nella lettera pubblica di addio, Carlotta parla di Claudia come di una sorella, sottolineando il rapporto profondo che avevano.

Le reazioni dei Vip: da Matano a Roberta Bruzzone e Francesca Barra

Il primo a dare la notizia è stato Alberto Matano, che ha parlato di lei come di una collega amata e di una professionista stimata. Ma sotto al suo post, sono comparsi in poche ore decine di commenti, anche da parte di personaggi noti: Elena Sofia Ricciha lasciato un cuore spezzato, Stefano Gabbana ha inviato una serie di cuori rossi, Roberta Bruzzone ha commentato con incredulità scrivendo "Oh noooooo, ma com’è successo????", Luca Forlani ha detto semplicemente "Quanto mi dispiace… Claudia" e Francesca Barra ha reagito con un "Nooo! Che notizia terribile".

La scomparsa di Claudia Adamo

Claudia Adamo aveva solo 51 anni. Era il volto di Rai Meteo, ma per chi l’ha conosciuta era molto di più. Il lavoro in tv, i progetti dedicati alla sostenibilità come Green Meteo, la sua energia contagiosa e quel modo di fare che l’ha resa amatissima anche dal pubblico. Era malata da tempo: una lunga battaglia, combattuta con riservatezza. Qualcuno ricorda l’estate scorsa, quando nonostante la malattia era riuscita a raggiungere degli amici in Sardegna, con una forza mentale e fisica che ha lasciato tutti senza parole.

