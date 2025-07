Antonella Clerici esagera, dopo Nek un’altra super star a The Voice Senior. Chi 'cancella' Gigi D’Alessio Nuovo ingresso nella giuria di The Voice Senior: in coppia con Clementino ci sarà Rocco Hunt. La Clerici rinnova il cast e punta a un’edizione 2025 col botto.

Antonella Clerici per sua stessa ammissione non ha ancora digerito l’addio di Gigi D’Alessio a The Voice Senior, ma potrà contare ugualmente su una giuria top alla partenza della nuova edizione del talent musicale di Rai 1. L’uscita inaspettata del cantante napoletano (che ha firmato un contratto in esclusiva con Mediaset), sarà infatti compensata da ben due nuovi super giudici. Al suo posto è già stato annunciato l’arrivo di Nek, che ha preferito The Voice alla proposta di affiancare Mara Venier a Domenica In. Ma non sarà l’unica novità di una giuria che sarà profondamente rinnovata.

The Voice Senior 2025, Rocco Hunt in giuria con Clementino

Secondo quanto svelato da AffariItaliani.it, anche Rocco Hunt farà parte del team di coach della prossima edizione del talent show: "Insieme ad Arisa, Nek e Loredana Bertè e Clementino si aggiungerà Rocco Hunt…", si legge sul portale. Ma non finisce qui, perché c’è anche un ulteriore retroscena destinato a far esplodere le dinamiche della prossima stagione del programma che dà spazio agli over 65 con la passione per la musica: il rapper salernitano, infatti, formerà una coppia di coach insieme a Clementino, occupando un’unica poltrona rossa. Non si tratta di un esperimento inedito per The Voice. In passato, infatti, prima Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi e successivamente i Ricchi e Poveri hanno condiviso la stessa postazione, conquistando il pubblico con la loro sinergia.

Quando inizia The Voice Senior 2025

L’edizione 2025 di The Voice Senior dovrebbe debuttare venerdì 14 novembre, subito dopo la conclusione di Tale e Quale Show di Carlo Conti, e proseguire fino a dicembre inoltrato. Per la Clerici sarà una delle tappe di una stagione a dir poco intensa: a seguire, infatti, tornerà anche con The Voice Kids, che quest’anno sarà trasmesso di sabato sera. Questa scelta la porterà a scontrarsi con C’è posta per te di Maria De Filippi, una sfida dal tasso di difficoltà altissimo, visto e considerato che il people show di Canale 5 è una corazzata storica che da decenni macina ascolti altissimi in ogni edizione.

Antonella Clerici, rinnovo biennale in arrivo: tutti i suoi programmi

Inoltre, la bionda conduttrice di Legnano sarà in onda anche il 18 e 19 settembre in prima serata su Rai1 con Jukebox, lo show musicale dedicato alla musica dagli anni 70 ai 2000 destinato a raccogliere l’eredità di Arena Suzuki di Amadeus (passato al Nove). Tutto questo al netto dell’impegno quotidiano su Rai 1 con ‘È sempre Mezzogiorno‘, che tornerà in onda da lunedì 8 settembre (senza Giovanna Civitillo, rimpiazzata da Carlotta Mantovan). Gli sforzi della Clerici però non rimarranno senza premio. Un paio di giorni fa, infatti, l’Ansa ha annunciato che la conduttrice è pronta alla firma del suo rinnovo biennale con la Rai, di cui è un volto amatissimo da quasi 40 anni.

