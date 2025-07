E' morta Claudia Adamo, la meteorologa della Rai aveva 51 anni: il ricordo di Alberto Matano E' morta Claudia Adamo, responsabile di Rai Meteo nella direzione Rai Pubblica Utilità: le parole d'affetto di Alberto Matano e la reazione di Paola Saluzzi

Il mondo della televisione è in lutto, in particolare la Rai. E’ morta Claudia Adamo, responsabile di Rai Meteo nella direzione Rai Pubblica Utilità e in passato presente nel programma Italian Green su Rai2 (nella rubrica "Green Meteo" sulla situazione climatica in Italia e nel mondo con lei), oltre che ospite in tanti programmi e talk. Il volto di Rai aveva solo 51 anni. A salutarla, dopo aver appreso la triste notizia dal direttore generale della Rai Roberto Sergio, è stato anche Alberto Matano, suo amico e collega che la ospitava spesso a La Vita In Diretta per parlare di meteo.

Claudia Adamo è morta: le cause della morte e il ricordo di Matano

Claudia Adamo, meteorologa e climatologa della Rai, è morta domenica 27 luglio 2025, ma al momento le cause effettive della morte restano un mistero: si parla solo di una ‘lunga malattia‘. Ricordiamo inoltre che l’ultimo post di Adamo, dove si vedevano immagini scattate da Aci Trezza, in Sicilia, erano accompagnate dalla canzone di Jovanotti Occhi a cuore, che parla anche di mortalità.

A dare per primo la notizia è stato Roberto Sergio, direttore generale della Rai, che ha pubblicato un messaggio dove si legge "Con dolore ricordo a tutti coloro che l’hanno conosciuta ed amata Claudia Adamo, dal 2018 Responsabile di Rai Meteo nella direzione Rai Pubblica Utilità. Una collega, straordinaria professionista, amata per la Sua disponibilità e gentilezza. Che la terra sia lieve. Riposa in pace".

Una volta appresa la notizia, Alberto Matano, che era solito invitare la Adamo su Rai Uno a La Vita in Diretta quando si parlava di Meteo, non ha mancato di ricordarla con parole d’affetto. Il giornalista, infatti, ha condiviso su Instagram un’immagine che lo ritrae insieme alla conduttrice e fa da cornice alla seguente didascalia: "Ciao Claudia, ragazza speciale, compagna di tante dirette e tante risate. Con Il tuo sorriso, e i tuoi occhi pieni di luce illuminavi il meteo anche quando il cielo era pieno di nubi. Per la famiglia di La Vita in diretta è un giorno assai triste".

A esprimere il proprio dolore per la perdita è anche Paola Saluzzi, giornalista e conduttrice: "Il cuore spezzato. Claudia, amica luminosa sempre, in ogni buio della vita, fino all’ultimo respiro. Claudia, cara meravigliosa Claudia".

Claudia Adamo, chi era la meteorologa della Rai e la carriera

Romana d’origine, Claudia Adamo era figlia d’arte. Il padre Luciano era un ufficiale dell’Aeronautica e meteorologo che ha lavorato in Rai negli anni ’90. La conduttrice si era laureata in Fisica dell’atmosfera all’Università di Tor Vergata di Roma e aveva conseguito il Dottorato di ricerca all’Università di Ferrara. Ha lavorato per circa dieci anni come meteorologa di SkyTg24, dove si occupava prevalentemente di fenomeni atmosferici estremi, emergenze climatiche e catastrofi naturali.

Non solo, perché per Legambiente monitorava l’impatto dei cambiamenti climatici in Italia. Ma aveva collaborato con altri enti di ricerca, dall’Istituto di scienza dell’atmosfera e del clima del Cnr alla Nasa, oltre a partecipare a numerosi programmi TV come UnoMattina e ad aver inventato il Green Meteo per Rai Gulp.

