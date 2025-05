Carlotta Mantovan, la rivelazione (dolcissima): cosa ha regalato alla figlia per ricordare il papà Fabrizio Frizzi L'ex compagna del conduttore ha svelato a un noto settimanale un dettaglio tenerissimo. Al momento vive in Francia. E avrebbe ritrovato finalmente l'amore. Ecco i particolari.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Fonte: RaiPlay

CONDIVIDI

Carlotta Mantovan è tornata a parlare di Fabrizio Frizzi, in un servizio uscito sul settimanale Oggi e incentrato (anche) sulla figlia Stella. Sono apparse insieme, affiatatissime, in una serie di scatti inediti e molto dolci. Mentre la Mantovan ha rivelato un dettaglio speciale, che ancora lega lei e la figlia al ricordo di Fabrizio. Ecco di seguito tutti i particolari.

Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan svela il dono (dolcissimo) fatto alla figlia

Era il marzo del 2018, quando il conduttore Fabrizio Frizzi se ne andava prematuramente, lasciando un vuoto incolmabile nel mondo dello spettacolo e non solo. Da allora, la compagna Carlotta Mantovan e la figlia, Stella Frizzi, si sono unite più che mai per superare il trauma e guardare vanti. Ora vivono nella campagna francese, lontanissime dai riflettori. E sono state immortalate di recente in un servizio uscito sul settimanale Oggi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Negli scatti, Carlotta e Stella appaiono felici e sorridenti, durante un’uscita dedicata allo shopping. Indossano la stessa maglia gialla, e al loro fianco passeggia anche il cagnolino di famiglia. Ed è proprio questo il dettaglio che la Mantovan ha deciso di svelare. Il cane è stato infatti un regalo fatto da Carlotta alla figlia, in occasione del suo primo compleanno senza papà Fabrizio. Motivo per cui, da allora, quell’animale è diventato un simbolo speciale e un modo (tenerissimo) per ricordare chi se ne ne è andato prima del tempo.

"Parliamo ogni giorno di lui", ha poi confessato la Mantovan. "In questi anni ho concentrato ogni singola energia su mia figlia. Lei è stata la mia priorità e la mia forza. Ha lo stesso sorriso, la stessa gentilezza e affabilità del papà. Ha preso il meglio di noi".

Il nuovo inizio (e l’amore ritrovato) di Carlotta Mantovan

Come detto, dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi Carlotta e Stella (oggi 12enne) si sono trasferite lontano. In un paesino della campagna francese. Lì la Mantovan avrebbe anche ritrovato l’amore, tra le braccia di un uomo di cui non conosciamo quasi nulla. "Faccio una vita molto semplice", ha raccontato tempo fa l’ex compagna di Frizzi, "sto in una piccola casa in mezzo alla campagna nel centro della Francia, a pieno contatto con la natura dove mia figlia gioca spensierata andando in bicicletta, correndo tra i prati".

Quanto alla piccola Stella, anche lei sembra aver sviluppato un affetto ancora più forte nei confronti della madre. Come dimostra una lettera che la 12enne aveva dedicato a Carlotta (e quest’ultima aveva poi pubblicato sui social): "Cara mamma, anche quest’anno è passato. Sei la mia vita e sei la mia mamma ormai da undici anni, tra poco dodici, siamo cresciute insieme e siamo sempre unite come lo saremo in eternità. Tu mi hai insegnato a vivere senza tristezza e insicurezza e ad apprezzare i miei difetti…Grazie per questo perché mi hai fatto vedere con il tuo amore e il tuo sorriso i valori della vita. Con te mi sento Stella Frizzi, una persona coraggiosa e forte. Auguri e grazie di quello che fai per me. Ti amo. A mamma da Stellina".

Guida TV

Potrebbe interessarti anche