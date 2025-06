Reazione a Catena, il ‘trucchetto’ di Pino Insegno e della Rai per gonfiare gli ascolti: cos’è successo Il game show della fascia preserale estiva di Rai 1 si è rialzato nei dati Auditel dopo l’esordio, ma le rilevazioni alzano i numeri rispetto a Caduta Libera

Reazione a Catena è tornato. Dopo un esordio da incubo ("falsato" però dal boom di ascolti per la finale del Roland Garros di Jannik Sinner), infatti, il game show dell’estate di Rai 1 condotto da Pino Insegno si è rialzato nei dati Auditel, aiutato da un piccolo "trucco". Come fatto notare da molti, infatti, Rai ha modificato le rilevazioni della fascia preserale della prima rete, in modo tale da gonfiare i numeri della seconda parte di Reazione a Catena. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Reazione a Catena, il ‘trucco’ Rai per aiutare Pino Insegno

Dopo il debutto in sordina non andato oltre il 13,9% di share (ma condannato inevitabilmente dalla finale del Roland Garros tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che ha fatto incetta di ascolti), nella serata di ieri lunedì 9 giugno 2025 Reazione a Catena si è rialzato nei dati Auditel. Il game show condotto da Pino Insegno è infatti cresciuto fino al 23,8% di share, arrivando a più di 3 milioni di spettatori nella fascia preserale di Rai 1 e staccando Gerry Scotti e Caduta Libera (fermi al 18,2% di share). Gli ascolti di ieri, tuttavia, sarebbero stati ‘gonfiati’ dalle rilevazioni Rai.

Come fatto notare da molti, anche il giornalista Giuseppe Candela ha sottolineato con un post su X: "Per aiutare Insegno, Rai 1 cambia la rilevazione. Ormai il dato del programma dura solo 20 minuti, con partenza alle 19:33". La tv di Stato, insomma, avrebbe in qualche modo ‘aiutato’ Reazione a Catena attraverso un cambiamento degli orari. Come da tradizione, infatti, le rilevazioni separano la prima parte del programma, ‘L’intesa Vincente’, dalla seconda parte. Nella prima lo show ha fatto segnare il 21,2% di share (2 milioni e 184mila spettatori), nella seconda il 23,8% di share (3 milioni e 177mila spettatori). Quest’ultima, però, sarebbe iniziata alle 19:33, concentrando dunque i dati nell’ultimo segmento, nel gioco finale (e più seguito) e negli ultimi 20 minuti. La durata della parte introduttiva prima della rilevazione della seconda parte sarebbe quindi stata allungata e non di poco, soprattutto se paragonato a Caduta Libera. Il dato del game show di Gerry Scotti inizia infatti alle 19:03, dopo il gioco introduttivo de "Le 10 botole". Anche la seconda parte L’Eredità di Marco Liorni aveva una durata di quasi 50 minuti (raggiungendo comunque numeri da record).

Reazione a Catena si è insomma rialzato negli ascolti tv, ma i dati Auditel del game show di Pino Insegno sono stati gonfiati da un ‘trucchetto’ (legittimo in tutto per tutto, ovviamente). Lo scarto con Caduta Libera è meno importante di quanto i numeri potrebbero fare credere e dunque, almeno per Rai 1, si prospetta un’estate di battaglia nella fascia preserale.

