C'è Posta per te, Gigi D'Alessio commuove con Pina: "Sei una famiglia intera". Maria De Filippi si arrende con Francesco Storie commoventi, litigi, riappacificazioni, buste chiuse e sorprese: cosa è successo nella nuova puntata del people show di Canale 5

Nuovo sabato sera, nuove storie e nuove emozioni in prima serata su Canale 5, con la nuova puntata di C’è posta per te. Lo storico people show di Maria De Filippi ha proposto al suo pubblico storie di amore, dolci sorprese, ma anche liti famigliari e confronti difficili. Come ogni settimana, a raggiungere gli studi Mediaset sono stati anche due super ospiti. Scopriamo cosa è successo.

C’è Posta per te (sabato 1 marzo 2025): cosa è successo

Ad aprire la puntata di C’è Posta per Te di sabato 1 marzo 2025 è l’arrivo trionfale in studio di Gigi D’Alessio, primo ospite della serata, chiamato in studio da quattro fratelli: Giuseppe, Maria, Pietro ed Emanuele, che lo coinvolgono per regalare una bella sorpresa alla loro mamma, Pina, che li ha tirati su da sola dopo che, a soli 36 anni, è rimasta vedova del padre dei ragazzi, portato via da una malattia a 41 anni.

Una storia molto commovente, in cui il cantante partenopeo si inserisce con molta delicatezza, unendosi ai figli per riconoscere a Pina tutta la sua ammirazione: "Sei stata più di una mamma, sei stata una famiglia intera". D’Alessio ha regalato alla donna anche lo spartito della sua canzone che è stata la colonna sonora della sua storia d’amore con il marito, con su la dedica "a Pina e Nicola", e poi i pass per tutti per assistere al suo concerto.

L’altro super ospite della serata, come di consueto, arriva in chiusura ed è il calciatore del Napoli Lukaku. Viene chiamato da Francesca che vuole fare una sorpresa speciale al fidanzato Emanuele che ha combattuto una lunga battaglia con la leucemia uscendone vincitore. La gioia del ragazzo a ritrovarsi accanto il suo idolo con cui si scambia abbracci, battute, strette di mano e sorrisi, dicono che la sorpresa della fidanzata è più che riuscita.

Non manca, anche questa sera la "storia di un amore interrotto", quella di Francesco che ha tradito Ilena. I due hanno un figlio e quando il bambino è nato Francesco "si sentiva trascurato" e su Facebook ha conosciuto una donna più grande che è diventata la sua amante, senza che lui facesse nulla per tenerla nascosta. Ilena lo lascia, lui sta 2 anni con quest’altra donna ma, all’improvviso si accorge che è "un malessere, un’ossessione". C’è il lieto fine: Ilena chiude la busta e prosegue nella sua vita. Non sfugge come anche Maria De Filippi, che di solito si prodiga moltissimo per cercare una riappacificazione tra le persone che arrivano da lei, questa volta getti la spugna prima del solito: "Non c’è proprio mrgine", prende atto, per poi chiudere la busta.

A completare le storie della puntata di sabato 1 marzo di C’è posta per Te, c’è quella di due fratelli e rispettive mogli che non si parlano da anni: Raffaele (sposato con Cristina) e Antonio (sposato con Anna), che però alla fine del confronto a quattro decidono di riabbracciarsi.

Busta chiusa invece per Sante che cerca un riavvicinamento con la figlia Michelle che non vede da 8 anni, ovvero da quando lei ne aveva solo 10. LA ragazza ha sofferto molto la sua assenza e ha vissuto un’adolescenza complicati dai problemi legati a questa mancanza. La sofferenza è stata tanta e, per il momento, non se la sente di aprire la busta.

