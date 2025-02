Amici 24, le pagelle: Maria De Filippi scrive a Giorgia (7), Pettinelli avvelenata (5), Francesco subito oro (8) Promossi e bocciati della nuova puntata del talent di Maria De Filippi, tra esibizioni, polemiche, assenze e tre nuove maglie oro

Nuova domenica e nuova puntatona di Amici 24. Il programma si avvicina a grandi passi alla sua fase più attesa, quella del serale, e anche oggi fioccano le maglie oro per tre ragazzi della scuola che si conquistano il diritto di entrare, ovvero Francesco e Chiara e Nicolò. A giudicare la gara di canto oggi è stata Fiorella Mannoia, mentre per il ballo sono arrivati in studio Rossella Brescia e Garrison Rochelle, entrambi ex insegnanti del talent di Maria De Filippi.

Ben tre assenze si registrano oggi nella classe di danza: Alessia (impegnata in un torneo internazionale), Dandy e Daniele (per infortunio). Per il canto invece, assente Jacopo Sol.

Non sono mancate, nemmeno questa domenica, le polemiche. Si discute ancora animatamente su Luk3 bersagliato da Anna Pettinelli e difeso da Lorella Cuccarini che finisce al secondo posto della classifica di canto, e poi nuovo scontro tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli su Chiamamifaro mentre prova a conquistare la maglia del serale. Più tardi, i ruoli si invertono, quando a provare a entrare al serale è Nicolò. Tra i prof di danza invece, sono scintille su Chiara, a cui la maestra Celentano vuole dare la maglia oro, ma sia Emanuel Lo che Deborah Lettieri non sono d’accordo. E, alla fine, come detto, ce la fa.

Scopriamo le cose migliori, e quelle più discutibili, che abbiamo visto questo pomeriggio nel talent di Maria De Filippi, con le pagelle di domenica 16 febbraio 2025.

Amici 24, pagelle domenica 16 febbraio 2025

Francesco subito oro, voto:8. Ha appena messo piede nella scuola di Amici e Francesco ha conquistato tutti. Ha convinto subito il suo prof Emanuel Lo, ha incassato i complimenti di Alessandra Celentano nella prima puntata. Alla seconda finisce primo in classifica e poco dopo, conquista i tre sì necessari per conquistare la maglia oro e finire al serale. Con l’ammissione della maestra Celentano di quanto "je rode" di non averlo in squadra. Sicuramente un alunno da tenere d’occhio e anche una personalità che ha già conquistato molte simpatie anche per il suo modo di essere estroverso. Oggi infatti lo sentiamo proclamare l’ammirazione per la maestra Celentano, citando la sua massima "Il mondo della danza lo sa", e più tardi è entusiasta che gli venga chiesto di ballare durante l’esibizione di Antonia per cui si spertica di complimenti e che finisce con un grande abbraccio tra i due.

Nicolò conquista finalmente la maglia oro, voto:8. Ribadiamo quanto ci è piaciuta la scelta (rischiosa) di Nicolò di rinunciare alla maglia oro, la prima assegnata quest’anno, per una questione di equità e di giustizia rispetto ai suoi colleghi. Oggi deve sudare parecchio per convincere Rudy Zerbi che continua a dire che è bravo ma non trasmette emozioni, ma alla fine ce la fa. Meritatamente.

Fiorella Mannoia e il consiglio migliore, poi "salva" Luk3. voto: 7. "Siate sfrontati! Quando siete qui vi dovete sentire i più fighi del mondo". Il consiglio migliore del pomeriggio ai ragazzi della scuola di Amici arriva da Fiorella Mannoia, che ormai conosciamo anche nel suo modo di interpretare questo suo ruolo di giudice (non è la prima volta): schietta, decisa e sempre pronta a dare un input in più ai ragazzi che li illumini sulla parte concreta del lavoro di cantare e stare sul palco. Poi, ne apprezziamo anche sempre l’ironia, che oggi viene fuori davanti all’estenuante discussione che vede impegnati Anna Pettinelli e Rudy Zerbi dopo l’esibizione di Luk3 che viene "salvato dalla giudice", pronta ad accompagnarlo ad accomodarsi a posto, mentre i due "galli" ancora non accennano a concludere il loro battibecco, che niente aggiunge al percorso di crescita del ragazzo nella scuola.

E’ ancora Sanremo, voto:7. Strascichi sanremesi ne abbiamo? Sì. Maria De Filippi apre questa puntata di Amici (registrata venerdì scorso, quindi prima del verdetto finale), facendo i complimenti ad Alessandra Celentano per l’ospitata al Dopo Festival, anche se poi la pizzica: "sei stata solo una puntata, poi ti hanno rimandata a casa". Poi fa i complimenti ad Emanuel Lo, per la canzone di Giorgia e rivela di aver scritto alla cantante per complimentarsi direttamente con lei. Peccato che l’ammirazione di Maria De Filippi, condivisa con tante persone, non sia valsa a spingere Giorgia oltre il sesto posto e a un piazzamento in cima alla classifica di Sanremo 2025.

Anna Pettinelli s’impunta e s’impiccia, voto:5. Anna Pettinelli oggi fa fuoco e fiamme, ma non sempre si scalda con le giuste motivazioni. Si oppone non troppo comprensibilmente, per esempio, alla maglia oro per Chiamamifaro con motivazioni che non convincono molto, e che sembrano più motivate dalla rivalità della gara che da un’oggettiva valutazione del valore della giovane cantante. Bisogna dire che questa domenica la prof sembra particolarmente agguerrita, tanto da infilarsi addirittura nella polemica che vede uno contro l’altro i prof di canto (su Chiara), dando manforte a Deborah Lettieri che accusa la Celentano di esigere la perfezione solo dagli alunni che non sono nella sua squadra. Quando la maestra si accorge dell’intervento non richiesto, si gira e le chiede: "Anna scusa, ma che c’entri tu?". Per fortuna poi, questo surplus di energie di oggi si concentra nello spingere alla meritata maglia oro Nicolò.

