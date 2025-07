Antonella Clerici, bordata a Gigi D’Alessio e alla Rai: “L’ho presa malissimo”, perché è furiosa La conduttrice ha parlato dei suoi prossimi impegni televisivi (nel segno di Amadeus) e dell’addio del cantante, che ha lasciato la giuria di The Voice

Antonella Clerici si prepara a un anno ricco di impegni. A partire dalla prossima stagione, infatti, la conduttrice lombarda – ormai da anni uno dei volti di punta della Rai – sarà al timone di numerosi programmi della tv di Stato. Da È sempre Mezzogiorno al ritorno di The Voice Kids e Senior fino a Jukebox – La notte delle hit, Antonella non avrà un attimo di tregua. La conduttrice si è raccontata in un’intervista al settimanale Chi, svelando le sue sensazioni a poco più di due mesi dall’inizio di una stagione infuocata. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Antonella Clerici, la stagione ricca di impegni e l’addio di Gigi D’Alessio a The Voice

A partire da settembre Antonella Clerici inizierà un tour de forca in Rai, dove sarà impegnata su più fronti. Vera e propria stakanovista, infatti, la conduttrice avrà l’agenda piena di impegni, come confermato alla presentazione ufficiali dei nuovi palinsesti Rai per la stagione 2025/26. Antonella non solo tornerà, come sempre, al timone di È sempre mezzogiorno, ma sarà anche alla guida delle nuove edizioni di The Voice Kids e Senior. Alla giuria del talent, tuttavia, non ci sarà più un suo ‘fedelissimo’ come Gigi D’Alessio e, in un’intervista al settimanale Chi, la conduttrice ha parlato proprio dell’addio del cantante. "Questi cinque anni sono stati bellissimi, hanno dato tanto sia a me sia a lui" ha raccontato Antonella, che ha spiegato di non avere preso bene la notizia: "È stata una doccia fredda. Un po’ conta anche la sua volontà e il desiderio di cambiare, ma sono onesta quando dico che è stato un dispiacere perché Gigi fa parte di The Voice". Al suo posto al tavolo della giuria potrebbe arrivare Nek: "Non so se sia ufficiale, ma mi auguro che ci sia perché ha una bella anima".

La stoccata alla Rai: cosa ha detto la conduttrice

Come anticipato, in autunno Antonella Clerici non solo tornerà alla guida di È sempre mezzogiorno e The Voice, ma il prossimo 12 e 13 settembre sarà anche impegnata alla conduzione di Jukebox – La notte delle hit (dove sarà affiancata da Clementino) in programma a Torino, in una sorta di serata ‘erede’ di Arena Suzuki di Amadeus. L’agenda della conduttrice, insomma, è a dir poco fitta. Antonella si è concessa anche una piccola frecciata alla Rai. "È il leitmotiv della mia vita perché, quando nasci e cresci in un’azienda, ti danno affettuosamente per scontato. ‘Tanto Antonella c’è’. È come la moglie da cui ritorni sempre" ha spiegato la conduttrice, ammettendo però di non avere mai pensato di lasciare la tv di Stato, di cui ormai è uno dei volti simbolo: "In fondo sono un’abitudinaria, se avessi dovuto cambiare lo avrei fatto 20 anni fa".

