The Voice Senior: Antonella Clerici tifa per il cuoco, Gigi D'Alessio torna bambino, Clementino presenta "Ariso" Tante belle voci e momenti emozionanti nella seconda puntata di blind auditions, ma non sono mancate nemmeno le sorprese e i momenti di leggerezza

Secondo appuntamento della nuova stagione di The Voice Senior venerdì 28 febbraio 2025 in prima serata su Rai Uno. Continuano le blind auditions dei talenti over 60 che devono convincere "alla cieca" i quattro coach Arisa, Clementino, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio, a voltarsi e dare loro una possibilità. Scopriamo come è andata la serata.

The Voice Senior 28 febbraio 2025: cosa è successo

Una serata davvero piena di grandi voci e momenti emozionanti, quella di The Voice Senior. Nel programma condotto da Antonella Clerici molti dei concorrenti hanno emozionato, alcuni si sono guadagnati anche delle standing ovation. La prima a commuovere è stata sicuramente la 61enne Patrizia Conte, che si è esibita scoprendo una voce davvero meravigliosa che ha convinto tutti. La sua esibizione è finita in standing ovation e con quattro poltrone voltate, ma alla fine Patrizia ha scelto di entrare nel team di Gigi D’Alessio, davanti ai suoi complimenti e agli applausi del pubblico però, la concorrente non ha retto l’emozione e si è sciolta in lacrime.

Un altro concorrente che ha emozionato tantissimo il pubblico e i coach è stato Francesco Benedetto, un cuoco che ha cantato in modo coinvolgente "Un senso" di Vasco Rossi, facendo impazzire tutti. La più entusiasta però è sembrata essere Antonella Clerici, che ha festeggiato la buona "prova del cuoco" di Francesco con un: "I cuochi vincono sempre!"

Sul finale poi, un’altra standing ovation se l’è guadagnata l’impiegato Alessandro, che è anche un ex militare. Sul palco di The Voice Senior ha cantato "Il disertore" di Ivano Fossati, convincendo tutti. Clementino lo ha coinvolto in un duetto su "Il Pescatore" di Fabrizio De Andrè, e ad Alessandro deve essere molto piaciuto suonare con il rapper, perché, subito dopo, ha scelto la sua squadra.

Non sono mancate, neanche stasera, sorprese e siparietti. A un certo punto, per esempio, così dal niente, Gigi D’Alessio ha tirato fuori le foto di quando era piccolo. Tutti intorno i suoi colleghi incuriositi a guardare come era Gigi bambino, mentre lui era lì a raccontare ricordi della sua infanzia, alla fine si è deciso che anche gli altri dovranno portare le loro foto.

Clementino e Arisa invece, hanno annunciato di essere entrati nel business dei giocattoli. La ClemToys ha infatti fabbricato: "Ariso, il bambolotto con il sorriso" ispirato alla cantante.

Alla fine della seconda serata di blind auditions ecco la composizione delle squadre dei quattro coach:

Squadra di Gigi D’Alessio:

Maria Castiglione

Silvio Cairola

Luca Virago

Patrizia Conte

Squadra di Loredana Bertè:

Laura Gambirasi

Gabriele Marciano

Gianni Petrillo

Francesco Benedetto

Chiara Forbicioni

Squadra di Arisa:

Maura Susanna

Lucia Del Piano

Claudio Torelli

Elisabetta Stramaglia

Squadra di Clementino:

Luigi

Gianni Spolverato

Nicola Crivaro

