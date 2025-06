Briga, cosa fa oggi l’ex Amici e chi è sua moglie Arianna Mirafiori (e perché e famosa) Briga, uno dei volti più amati di Amici, festeggia 10 anni di carriera, tra musica e successi: cosa fa oggi e chi è la moglie (e attrice) Arianna Montefiori

Nel 2015 partecipò al talent Amici, di Maria De Filippi, dove si classificò al secondo posto (dopo i The Kolors) e oggi, festeggia ben 10 anni di carriera. Stiamo parlando di Briga, nome d’arte di Mattia Bellegrandi, cantante noto al pubblico non solo per la sua musica ma anche per la sua sensibilità. Nel pomeriggio di venerdì 13 giugno 2025, l’artista sarà ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, su Rai 1. Al suo fianco ci sarà anche la moglie Arianna Montefiori, attrice famosa che gli ha rubato il cuore. Ma cosa fa oggi l’ex allievo della scuola più ambita d’Italia? Vediamo insieme tutti i dettagli e scopriamo perché la sua dolce metà è così famosa.

Briga, da Amici al successo: cosa fa oggi il cantante

Briga si è fatto conoscere al pubblico di Canale 5 (e non solo) nel 2015, tra i banchi di scuola di Amici, dove decise di parteciparvi per raggiungere il suo sogno: diventare un cantante. Mattia Bellegrandi (questo il vero nome dell’artista) nasce a Roma il 10 gennaio 1989. A 12 anni la sua vita cambia: si trasferisce con la famiglia a Parigi, poi torna nella sua città natale, dove frequenta il liceo classico Cornelio Tacito. Ma Roma gli sta un po’ stretta, così nel 2006 parte per la Danimarca. È lì che comincia a scoprire e innamorarsi della musica hip hop. Dopo un paio d’anni cambia di nuovo paese e si stabilisce a Madrid. I primi dischi arrivano nel 2010, ma la vera svolta è nel 2015, quando partecipa ad Amici. Il pubblico lo nota subito e lo sostiene fino alla fine: si classifica secondo e si porta a casa il Premio RTL 102.5 con il brano L’amore è qua. Nello stesso anno esce Never Again, l’album che lo consacra: entra subito in classifica e conquista il suo primo disco di platino.

Partecipa a una tappa del Tortuga Tour di Antonello Venditti e parte con il suo Never Again Live Tour. Nel 2016 arriva un nuovo traguardo: firma con Sony Music e pubblica il suo terzo album, Talento, un progetto ricco di collaborazioni importanti, da Gianluca Grignani a Gemitaiz, passando per Alessio Bernabei e Lorenzo Fragola. Nel 2019 vive l’esperienza di Sanremo, in coppia con Patty Pravo, con il brano Un po’ come nella vita. Dopo un periodo di stallo, nel 2021 torna con il singolo Non mi regolo, insieme a Gemitaiz e Il Tre. L’anno dopo, nel 2022, dà il via a una nuova avventura fondando l’etichetta discografica 21co con Mamo Giovenco, Gabriele Costanzo, Emanuela Sempio, Giordana Angi e Fascino PGT. Oggi Briga è ancora in attività e da maggio 2025 è impegnato con il tour celebrativo, il Never Again – 10 Years Anniversary Tour, per festeggiare i 10 anni di carriera, e che segna il suo ritorno più sentito.

Vita Privata: chi è la moglie Arianna Montefiori e perché è famosa

Briga, noto fin dai tempi di Amici per la sua sintonia con Emma Marrone, ha avuto diverse relazioni, tra cui quelle con Ludovica Chiodo e Ludovica Valli, senza però trovare stabilità. La svolta arriva nel 2019, quando conosce Arianna Montefiori, attrice e ballerina: tra i due scatta subito l’amore. Nasce a Roma e fin da piccola nutre una grande passione per la danza, tanto da diplomarsi in danza moderna e contemporanea. Nel tempo si innamora anche della recitazione e inizia a studiarla nel 2016. Ha preso parte a diverse serie TV, tra cui Che Dio ci aiuti, L’isola di Pietro e Il paradiso delle signore.

Dopo una proposta di matrimonio nei Giardini Vaticani, si sposano nel 2021 a San Pietro, a Roma. Vivono insieme con il loro cane Baires e desiderano avere un figlio, anche se incontrano difficoltà e valutano percorsi alternativi. Durante la pandemia, Briga affronta un periodo difficile con attacchi di panico, superati grazie al sostegno della moglie e all’aiuto di Maria De Filippi, che lo coinvolge come consulente artistico, contribuendo al suo recupero psicologico.

