Gianluca Grignani: l’ex moglie, la nuova fidanzata e l’ex a cui ha dedicato La mia storia tra le dita Per 17 anni il cantante è stato sposato con Francesca Dall’Olio, dalle quale ha avuto quattro figli: il suo grande successo parla invece di un amore giovanile

Nel 2020 il matrimonio di Gianluca Grignani è arrivato al capolinea. Dopo 17 anni insieme, infatti, il cantante de "La mia storia tra le dita" e la fotografa Francesca Dall’Olio – diventati genitori di ben quattro figli – si sono separati. Il grande successo del 1994 Grignani contenuto nell’album Destinazione Paradiso, tuttavia, parla di un altro amore risalente alla gioventù. Scopriamo tutta la loro storia.

Gianluca Grignani, chi è l’ex moglie Francesca Dall’Olio: dal matrimonio al divorzio

Nel 2003 Gianluca Grignani è convolato a nozze con Francesca Dall’Olio, fotografa classe 1972 (coetanea del cantante) conosciuta nel 1996 sul set del video musicale de "La fabbrica di plastica". Francesca ha sempre mantenuto la massima riservatezza riguardo la sua vita privata facendo trapelare ben poco, ma sappiamo che insieme a Grignani ha avuto quattro figli: Ginevra, Giselle, Giosuè e Giona. Dopo ben 17 anni di matrimonio, nel 2020 la coppia si è separata, ma ha preferito non rivelare i motivi della rottura.

‘La mia storia tra le dita’: la canzone dedicata all’ex

Nel 1994 Gianluca Grignani firmò il suo primo contratto discografico con la PolyGram, che decise di puntare su di lui a Sanremo Giovani per presentare la canzone ‘La mia storia tra le dita’. Alcuni mesi dopo sarebbe arrivato l’esordio vero e proprio al Festival di Sanremo, nella categoria Nuove Proposte, con il successo di ‘Destinazione Paradiso’ che consacrò Grignani, ma il suo primo singolo (che è anche il brano d’apertura del suo album di debutto) rimase comunque nella storia. Trent’anni dopo, ospite del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, Gianluca Grignani rivelò la genesi della sua hit, raccontando di come ‘La mia storia tra le dita’ fu ispirata da uno dei suoi primi grandi amori, risalente ai suoi 16 anni.

"Io volevo scrivere una canzone che avesse successo. Ho scritto questa canzone per una ragazza che si chiama Sara, non dico il cognome perché non voglio, che è stato l’unico grande amore della mia vita. Scrissi questa canzone pensando a lei e pensando che doveva piacere anche alla gente. Quindi avevo lasciato un tot di percentuale, che allora sapevo qual era, per la gente e una percentuale che invece doveva piacere a me" spiegò Grignani, svelando anche la reazione di tale Sara e parlando della sua vita attuale: "Lo sa, eccome. È sposata, ha dei figli e fa una bellissima vita nonostante me, anzi credo che sia meglio così". Nel 2025 Laura Pausini ha annunciato l’uscita del suo singolo, una nuova versione de ‘La mia storia tra le dita’, scatenando la polemica di Grignani.

