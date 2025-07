Celso Valli, morto lo storico compositore: l'addio commosso di Eros Ramazzotti e Gianni Morandi Il noto maestro è venuto a mancare oggi all’età di 75 anni, e molti artisti con cui ha collaborato hanno voluto dedicargli un ultimo saluto.

È arrivata in queste ore la triste notizia della morte del noto compositore, arrangiatore e produttore discografico Celso Valli, un maestro che in tanti anni di carriera ha collaborato con alcuni dei più grandi artisti della musica italiana. Dopo la notizia della sua scomparsa, avvenuta oggi a 75 anni, molti degli artisti con cui ha collaborato hanno voluto dedicargli un ultimo saluto, tra questi anche Eros Ramazzoti, Francesco Renga e Gianni Morandi che attraverso i social hanno dedicato al maestro parole commosse: vediamo di più.

Morto Celso Valli, il saluto commosso di Eros Ramazzotti e Francesco Renga

Il mondo della musica italiana piange oggi il grande maestro Celso Valli, che negli anni ha contribuito a dare vita a molti grandi successi della musica italiana. Dopo aver ricevuto la triste notizia, il cantante romano Eros Ramazzotti, che avuto modo di collaborare con il maestro per decenni, ha voluto dedicargli un ultimo saluto con poche e sentite parole: "Celso, mi mancherai Maestro". I due artisti hanno infatti condiviso molto, a partire da Terra Promessa con cui il cantante ha vinto Sanremo nel 1984, passando poi ai successi Adesso tu, Musica è, Cose della vita e Più bella cosa.

Ma Eros è solo uno dei tanti artisti che hanno avuto il piacere e l’onore di collaborare con Celso Valli. Nel lungo elenco rientrano anche Vasco Rossi, Mina, Claudio Baglioni, Gianni Morandi, Patty Pravo, Laura Pausini, Giorgia, Andrea Bocelli e Francesco Renga. Anche quest’ultimo, dopo la triste notizia, ha voluto dedicare al maestro un commosso messaggio scrivendo sui social: "Maestro, amico… Buon viaggio. Mancherai, non solo a me… La Musica ti piange".

Tra l’eredità lasciata dal grande compositore troviamo successi come Sally di Vasco, Come saprei di Giorgia, Il mare calmo della sera cantato da Andrea Bocelli, Resta in ascolto di Laura Pausini e Canzoni stonate di Gianni Morandi. Brani immortali che porteranno per sempre con sé il ricordo del maestro Valli.

Anche Gianni Morandi, che poche settimane fa aveva detto addio allo storico manager Luigi Zannoni, ha voluto ricordare l’amico scomparso con un post di dolore pubblicato sui suoi profili social:

È venuto a mancare Celso Valli. Un grande musicista, uno straordinario arrangiatore, un autore, un direttore d’orchestra, un vero artista, con cui ho avuto l’onore di collaborare. Ciao Celso, sono molto addolorato, ci mancherai…

Chi era Celso Valli, il grande maestro scomparso a 75 anni

Celso Valli, classe 1950, era un noto compositore, arrangiatore e produttore discografico originario di Bologna. Diplomatosi al Conservatorio Giovanni Battista Martini, il maestro ha dimostrato fin da giovane un’innata predisposizione per il mondo della musica, e dagli anni Settanta in poi il suo nome è apparso accanto a quello dei più grandi artisti della musica italiana. Pur rimanendo in secondo piano, il ruolo di Valli è stato fondamentale nella consacrazione di alcuni dei più grandi successi discografici che hanno fatto la storia della musica.

