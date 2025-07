Matteo Berrettini, chi è Vanessa Bellini, la verità sulla nuova fiamma: il percorso ad Amici e il ballo Ha 22 anni, un passato ad Amici e lavora con i big della musica: ecco chi è la presunta fidanzata del tennista, tra sorrisi, spaghetti e nuovi inizi.

Negli ultimi giorni si è iniziato a parlare con insistenza di una frequentazione tra Matteo Berrettini e Vanessa Bellini. Nessuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati, ma gli scatti pubblicati da alcuni settimanali e una cena a Portofino hanno acceso la curiosità di molti. I due sono stati visti insieme in un ristorante, sorridenti e complici, e da quel momento il nome di Vanessa è finito ovunque. Ma chi è davvero la ragazza che starebbe facendo battere di nuovo il cuore al tennista romano?

Chi è Vanessa Bellini, presunta fidanzata di Berrettini: il percorso ad Amici e le grandi collaborazioni

Vanessa Bellini è nata nel 2003 a Novara. Fin da piccola si è dedicata alla danza, coltivando una passione che nel tempo è diventata un lavoro. Il suo stile è l’hip hop e il suo talento l’ha portata, giovanissima, a farsi notare nel panorama italiano. A farle da trampolino è stata la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi nel 2022, dove ha fatto parte della squadra di Emanuel Lo. Era arrivata nella scuola superando una sfida complicata contro Megan Ria, e anche se la sua avventura si è conclusa presto, le settimane nel programma hanno lasciato il segno. Subito dopo l’esperienza televisiva, la sua carriera ha preso slancio. Ha ballato per artisti come Elodie, Gué Pequeno, Rose Villain e The Kolors, entrando anche nel corpo di ballo dei concerti di Marracash. Una gavetta intensa e senza sosta, che le ha permesso di costruirsi una reputazione solida nel mondo dello spettacolo.

Il presunto flirt con Matteo Berrettini

L’indiscrezione è partita dal settimanale Diva e Donna: Matteo Berrettini e Vanessa Bellini sarebbero stati avvistati insieme a cena a Portofino. I presenti avrebbero notato una certa intimità tra i due, sottolineando la complicità evidente e alcuni gesti affettuosi. Il tennista, dopo la rottura con Melissa Satta, non era più stato associato ufficialmente a nessuna nuova fiamma. Solo qualche voce su flirt mai confermati con volti noti come Federica Lelli e Sarah Toscano. Questa volta però le immagini raccontano qualcosa di più. I due appaiono rilassati, a loro agio, e tra un piatto e l’altro sembrano godersi la serata senza preoccuparsi troppo dei flash. Nessuno dei due ha specificato cosa ci sia tra loro, ma l’impressione è che tra Matteo e Vanessa ci sia davvero qualcosa in più di un’amicizia.

Un’estate sotto i riflettori

Per Vanessa, questa improvvisa esposizione mediatica rappresenta una novità. Molto attiva sui social, dove conta oltre 20mila follower, ha sempre mantenuto un profilo basso per quanto riguarda la sua vita privata. Oggi però si ritrova al centro del gossip. Che sia amore o semplice conoscenza, è ancora presto per dirlo. Ma è chiaro che il nome di Vanessa Bellini continueremo a sentirlo spesso in futuro.

