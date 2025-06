Amici, Biondo sposa Anna Dvalishvili: l'annuncio e la dedica dolcissima (con mega anello) Biondo, cantante e attore, fa il grande passo: nozze in vista con Anna Dvalishvili, con tanto di foto di anelli sui social e una dichiarazione d'amore.

L’ex allievo di Amici, il cantante (e attore) Biondo (nome d’arte di Simone Baldasseroni) è più innamorato che mai, tanto da essere pronto per il grande passo. Sì, avete capito benissimo: lui e la fidanzata Anna Dvalishvili si uniranno in matrimonio. A svelarlo, è stato proprio il ragazzo, sul suo profilo Instagram, dove ha informato i suoi fan della grande notizia, con tanto di foto degli anelli e una dedica molto tenera, che funge da vera e propria dichiarazione d’amore. Curiosi di saperne di più? Bene, allora proseguite la lettura!

Biondo e Anna Dvalishvili si sposano: l’annuncio con dedica su Instagram

Biondo, ex allievo di Amici potrebbe presto convolare a nozze con la fidanzata Anna Dvalishvili. Il cantante e attore ha pubblicato su Instagram alcune foto insieme alla fidanzata, scatenando i gossip su un possibile matrimonio. Tra gli scatti, uno in particolare ha attirato l’attenzione dei fan: i due incrociano le dita mostrando gli anulari, su cui spiccano due anelli. Lei indossa un anello con un rubino tra diamanti, mentre lui una fedina, facendo pensare a un pegno d’amore o a un fidanzamento. Il post, condiviso dal protagonista del film Netflix Il Fabbricante di Lacrime, è accompagnato dalla frase: "Amore, sei l’unica ragione per cui non mi sento solo", una dichiarazione che lascia ipotizzare un imminente passo verso le nozze.

Chi è Anna Dvalishvili, la fidanzata di Biondo

Purtroppo, non abbiamo tante notizie sulla fidanzata di Biondo, Anna Dvalishvili. Tuttavia, le uniche informazioni disponibili provengono dalla sintetica biografia sul suo profilo Instagram, dove si definisce semplicemente "scrittrice" e conta circa 20mila follower, nonostante l’account sia privato. La prima foto insieme alla sua attuale compagnia risale a dicembre 2024, momento in cui la relazione è stata ufficializzata pubblicamente, anche se si vocifera che i due si frequentassero già da un anno. L’attore, da parte sua, ha sempre mantenuto una certa riservatezza sulla vita privata, pur condividendo negli ultimi mesi alcuni momenti con la sua compagna anche sui social. Alle sue spalle c’è la storia d’amore con Emma Muscat, di cui vi parleremo nel prossimo paragrafo.

La storia con la ex Emma Muscat

Prima di Anna, il cantante è stato fidanzato con Emma Muscat. I due si sono conosciuti durante la diciassettesima edizione di Amici e sono stati insieme per circa un anno, fino alla rottura nel giugno 2019. Oggi entrambi hanno voltato pagina: Biondo è in procinto di sposarsi, mentre Emma aspetta un figlio dal compagno Kurt.

