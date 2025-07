Patty Pravo e l’amore con il 35enne Simone Falco: “L’età non conta, abbiamo un rapporto fraterno” Un legame speciale e senza etichette con un uomo molto più giovane: la cantante si racconta con la solita schiettezza, tra ricordi e eccessi. Ecco cosa ha detto.

Patty Pravo è tornata alla grande, e sa bene, alla soglia degli ottant’anni, quanto è importante continua a vivere le relazioni come ha sempre fatto: a modo suo. Da tredici anni accanto a lei c’è Simone Folco, 43 anni più giovane, stilista e suo collaboratore. Un rapporto che non ha bisogno di targhette, né di conferme pubbliche. "Quando ci siamo conosciuti era un ragazzino: gli abiti che uso in scena li fa lui, ha talento. Quando ho visto le sue creazioni gli ho detto: domani ti aspetto alle 16 da me". E da lì, semplicemente, non si sono più lasciati.

Patty Pravo, l’amore per Simone Falco e il rifiuto delle etichette

Chi chiede alla cantante se loro due siano una coppia, riceve una risposta che va oltre il classico sì o no: "Esistono vari tipi di amore. Siamo legati da un affetto fraterno, ci divertiamo. La differenza d’età per me non conta. Ma chiedete anche a lui". Una complicità fatta di quotidianità, lavoro condiviso e rispetto reciproco, più forte di qualsiasi convenzione. Che Patty Pravo non sia mai stata una donna da compromessi lo dimostra tutta la sua storia. Cinque matrimoni alle spalle, relazioni vissute intensamente, ma senza mai perdere il controllo sulla propria libertà. "Vero, ma non ero io ad insistere per il matrimonio: erano gli altri che volevano sposarmi. Per me che ci fosse o meno non cambiava nulla". Il primo amore arrivò a sedici anni: Gordon Fagetter, batterista inglese, con cui condivise successi e viaggi in giro per il mondo. Poi Riccardo Fogli, che lasciò i Pooh per lei, e altri amori vissuti con la stessa intensità ma senza catene. Nessun rimpianto nemmeno per la scelta di non avere figli: "Non ho più avuto voglia di maternità: si può vivere senza figli".

Tra trasgressione e leggerezza

Schietta anche quando si parla di estetica e trasgressioni, Patty non nasconde nulla: "Faccio al massimo le iniezioncine, ma il lifting no: ci vogliono due mesi per riprendersi, non ho tempo di stare tutto questo tempo fasciata". E quanto alle droghe, anche lì dice con disarmante sincerità: "Le droghe tutte, tranne la cocaina". Il suo vero segreto, però, sembra essere un altro: "Non me la prendo mai per nulla. Troppa fatica". In un mondo dove spesso ci si conforma per restare visibili, Patty Pravo resta sempre un’eccezione, senza cercare paragoni o rivendicare eredità artistiche. Ma senza tanti giri di parole dice cosa pensa dei giovani cantanti che crescono ora nel panorama musicale: "Oggi si fanno dire quello che devono indossare, ci vuole più personalità".

