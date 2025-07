Ad Amici 25 torna Veronica Peparini, il colpo di scena che ‘brucia’ Deborah Lettieri: cosa succede Stando agli ultimi rumor l’ex prof starebbe partecipando ai provini per la prossima stagione: superata la concorrenza di Angelo Madonia e altri nomi

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Veronica Peparini torna ad Amici. Stando a una segnalazione rilanciata da Deianira Marzano, infatti, l’ex professoressa di ballo avrebbe già fatto ritorno alla corte di Maria De Filippi dopo due anni. Fresca di matrimonio con Andreas Müller, la coreografa romana starebbe partecipando ai provini della 25esima edizione del talent show, prendendo il posto di Deborah Lettieri. Scopriamo tutti i dettagli.

Amici 25, Veronica Peparini torna nel programma?

Veronica Peparini sta vivendo un’estate magica. Poco più di una settimana fa la ballerina romana, 54 anni, convolava a nozze con Andreas Müller (con rito civile, la cerimonia in chiesa si terrà il prossimo 29 settembre); ora, stando agli ultimi rumor, sarebbe tornata ad Amici. Secondo una segnalazione rilanciata da Deianira Marzano, infatti, l’ex prof. starebbe partecipando ai provini del talent show di Maria De Filippi. Il suo nome circolava da diverse settimane e, se la voce riportata sul profilo social dell’esperta di gossip fosse confermata, per Veronica si tratterebbe di un ritorno. La coreografa è infatti uno dei volti storici del programma, in cui è stata insegnante di danza dal 2013 al 2022. Nel 2018 ha conosciuto ad Amici proprio Andreas Müller, con il quale ha avuto due figlie gemelle (Penelope e Ginevra) nel 2024 e con cui si è sposata quest’anno.

La situazione prof. del talent show di Maria De Filippi: tutti i nomi

Se le indiscrezioni dovessero essere confermate, dunque, Veronica Peparini avrebbe "bruciato" la concorrenza di tantissimi nomi caldi emersi nelle ultime settimane. Il suo ritorno ad Amici era sicuramente tra le ipotesi più suggestive, ma altre piste portavano ad Angelo Madonia, Raimondo Todaro, Rossella Brescia o a un possibile cambio di ruolo per Elena D’Amario. Si era parlato anche di Andreas Müller, vincitore della 16esima edizione del talent, in una sfida tutta "in famiglia" proprio con Veronica. Con Alessandra Celentano e Rudy Zerbi considerati intoccabili ed Emanuel Lo e Lorella Cuccarini blindati dalla produzione (la cantante festeggerà anche i suoi 40 anni di carriera a This is me), Veronica Peparini dovrebbe prendere il posto di Deborah Lettieri, data da tanti come uscente dopo le sue parole enigmatiche prima della finale di Amici 24 vinta da Daniele Doria. Anche Anna Pettinelli viaggia verso la conferma, nonostante alcune voci l’abbiano avvicinats al Grande Fratello come nuova opinionista.

