In Mister Felicità, Alessandro Siani è Martino, un giovane napoletano scansafatiche che vive con la sorella Caterina (Cristiana Dell’Anna) in Svizzera. Quando lei resta coinvolta in un grave incidente d’auto che le causa fratture alla gamba e costose cure, Martino decide di sostituirla sul lavoro come uomo delle pulizie presso il mental coach Guglielmo Gioia (Diego Abatantuono). Il protagonista, approfittando dell’assenza del dottore, si spaccia per assistente con il nome di "Mister Felicità" per aiutare la sorella a curarsi. Nel frattempo, ingaggia la famosa pattinatrice Arianna Croft (Elena Cucci), in crisi dopo una caduta, e tra i due nasce un rapporto profondo che supera l’inganno iniziale. Martino resta nel cuore dello spettatore per la dedizione nei confronti della sorella, che, ferita nell’incidente, non riesce più a lavorare né a muoversi agevolmente, e per l’evoluzione emotiva che lo porta a ripensare se stesso e le sue priorità.

Mister Felicità andrà in onda proprio stasera, su Rai 1, alle 23:15.

