Boomerissima e Marcuzzi già in calo? Le Iene ringraziano Non bastano lo strip di Paola Barale e ospiti top, dopo l’ottimo inizio gli ascolti della serata del martedì di Rai 2 scendono: Belén senza Mammucari vola

Inizia la flessione per Boomerissima. Il ritorno di Alessia Marcuzzi in tv è stata una delle scelte più azzeccate in casa Rai, ma si registra già una prima discesa per quanto riguarda gli ascolti. A ringraziare sono Belén Rodriguez e Le Iene (vecchia "casa" della Marcuzzi) che, orfane di Teo Mammucari dopo l’addio, volano oltre il 10% di share. Nella serata di ieri martedì 31 gennaio, infatti, lo scontro Marcuzzi-Belén ha visto una vincitrice in maniera abbastanza netta: cosa succede a Boomerissima? Dopo l’ottimo inizio, con le prime puntate volate oltre le aspettative, si può già parlare di inesorabile scesa? Quali potrebbero essere i motivi?

Boomerissima, gli ascolti della quarta puntata

Il quarto appuntamento di Boomerissima prometteva scintille, con l’ormai classico scontro tra boomers e millenials trainato dai team composti rispettivamente da Paola Barale, Alessandro Tersigni, Adriana Volpe e Riccardo Rossi per quanto riguarda gli over 40, con Alessandro Egger, Soleil Sorge, Paola Di Benedetto, Emanuel Caserio dall’altra parte. Ad arricchire la serata i super ospiti: Arisa (protagonista di vari siparietti), gli Eiffel 65, i Boomdabash, Flavio Insinna (che si è concesso una piccola frecciatina a Luisella Costamagna per la vicenda Ballando) e Alberto Matano. Tutte le premesse insomma per una grande serata, che invece ha registrato un’ulteriore, piccola, decrescita per quanto riguarda gli ascolti. Dopo il calo della terza puntata (dall’8,5% al 6.9% di share rispetto alla seconda) ieri Boomerissima non è andato oltre al 6,5%, pari a poco più di un milione di spettatori. Un’altra lieve flessione per Alessia Marcuzzi che, da quando in Rai si parla di un prolungamento dello show visto il successo, ha iniziato ad accusare il colpo, nonostante lo strip di Paola Barale e i già citati ospiti.

Se Boomerissima incassa, Le Iene ringraziano. Belén Rodriguez e Max Angioni (alla conduzione dopo l’addio di Teo Mammucari) cavalcano l’incredibile testimonianza sui festini hard di Matteo Messina Denaro – svelata dall’ex Iena Ismaele La Vardera, oggi Vicepresidente della Commissione antimafia della Regione Sicilia – e volano, sfondando la parete del 10% di share. Dal 18 gennaio scorso la trasmissione di Italia 1 è cresciuta passando da 1,2 o 1,3 milioni di spettatori al quasi milione e mezzo di ieri sera.

