The Couple, Ilary Blasi non va in onda: sospesa anche la diretta Mediaset Extra, il motivo Il reality di Canale 5 non andrà in onda, è stata sospesa anche la diretta sul canale 55 del digitale terrestre, i telespettatori pensano alla chiusura: perché.

Federica Massari Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista nata nella città di Parthenope, si definisce "madriletana". Da anni scrive (per un numero imprecisato di testate) di spettacoli e musica, TV e calcio.

La prossima puntata di The Couple prevista per questa sera, lunedì 21 aprile, non andrà in onda. Infatti come anche le altri reti anche Canale 5 renderà omaggio alla figura di Papa Francesco, di cui da stamattina si piange la scomparsa. Anche la rete ammiraglia della Mediaset così si unisce al cordoglio di praticamente tutte le reti nazionali e non in ricordo del Pontefice.

Cosa andrà in onda al posto di The Couple

Al posto del programma condotto da Ilary Blasi andrà in onda uno speciale su Papa Francesco con una diretta dalla capitale e tante testimonianze e interviste. Alcuni telespettatori però stanno pensando che l’azienda di Berlusconi possa cancellare definitivamente The Couple visto che gli ascolti non sono molto soddisfacenti. Un indizio sarebbe il fatto che al canale 55 dei digitale terrestre, ovvero su Mediaset Extra, non sta andando in onda la diretta del reality dalla Casa. Ma il motivo non è però dovuto ai numeri bassi della trasmissione di Ilary Blasi bensì per dare maggior copertura alla morte del Papa. Infatti Mediaset Extra sta andando in simulcast con TgCom24 in modo da trasmettere anche lì la diretta dell’edizione straordinaria del Tg5.

I programmi tv stravolti dalla scomparsa del Papa

Man mano tutte le reti stanno trasmettendo film religiosi e programmi speciali in diretta con testimonianze e interviste di chi ha conosciuto Bergoglio. La Rai ha stravolto tutta la sua programmazione odierna, infatti su Rai 1 non andrà in onda lo speciale di Ulisse di Albero Angela per lasciar spazio a un altro speciale di Porta a Porta di Bruno Vespa dedicato al Pontefice. Inoltre su Rai 2 sarà trasmesso il documentario In viaggio, diretto da Gianfranco Rosi e dedicato all’attività del Papa in giro per il mondo, invece che la puntata finale di Obbligo o verità di Alessia Marcuzzi, che è spostato a data da destinarsi. Su Rai 3 invece andrà in onda il film Fatima (alle 20:35) e La bottega dell’orefice alle 22:20. Inoltre la Rai ha deciso di sospendere tutte le pubblicità sia radio che tv per tutta la giornata di oggi, lunedì 21 aprile. Su Rai Radio 2 dalle 17 alle 19:30 Serena Bortone ospiterà giornalisti, scrittori, artisti che hanno conosciuto Papa Francesco. Inoltre anche la Lega Serie A ha deciso che le partite del massimo campionato di calcio italiano previste per oggi non saranno giocate. Così anche lo sport si unisce al cordoglio di milioni di persone in giro per il mondo per la morte del Santo Padre.

