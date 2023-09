Belve, momenti di tensione tra Fagnani e Corona: "Ti piaccio ancora?" Frasi su un ipotetico passato tra i due mettono la conduttrice in una posizione difficile, il paparazzo passa il limite e dice qualcosa di troppo

Momenti difficili da gestire nella puntata di apertura di stagione di Belve per Francesca Fagnani, momenti che in cui però la giornalista è riuscita a destreggiarsi piuttosto bene. Tra gli ospiti principali della puntata si è distinto il celebre paparazzo Fabrizio Corona, che si è subito lasciato andare a dettagli molto privati circa la sua vita, dando degli spunti molto importanti alla conduttrice, permettendole di dirigere le regole del gioco. Se non fosse che il gossipparo non ha risparmiato Fagnani da alcune provocazioni. Durante l’intervista Corona ha infatti scherzato a più riprese circa la possibilità di un bacio tra loro due, pronunciando alcune frasi circa il loro passato. Ma cosa ha detto esattamente?

La frase incriminata

L’inizio dell’intervista si è svolto in maniera piuttosto lineare, con Francesca che ha velocemente scalfito l’armatura emotiva dell’intervistato. Poi Fagnani ha domandato a Corona quale fosse il rapporto col suo fisico, dal momento che ormai si trova ad aver compiuto 49 anni, e si avvicina ai fatidici 50. Corona a quel punto ha spiegato di avere attualmente un’ottima autostima, approfittandone per lanciare una provocazione alla giornalista: "A te ti piaccio ancora?", ha chiesto subito dopo alla donna fissandola intensamente. Poi ha cercato di alludere subito a qualcosa: "Beh… Ci conosciamo da tanti anni…". come a lasciare intendere che tra i due in passato ci fosse stato qualcosa. La conduttrice quindi ha scelto di giocare di freddezza: "Lei presuppone che io subisco fascino…", una volta riuscita a prendere le distanze, Fabrizio ha subito aggiunto: "Ci conosciamo da tempo… Tu in passato eri focalizzata sul lavoro, ora che sei più leggera, ora che fai parte del mondo dello spettacolo…". Fagnani non ha voluto dar corda alla conversazione, quindi Corona ha rilanciato aggiungendo che le donne non riescono a resistergli: "Mi vuoi dire che spegniamo le luci ed eliminiamo un pubblico, magari un bacio non scatterebbe, sapendo che non c’è nessuno intorno a noi?". Fagnani ha sorriso ma ha lasciato correre. Attualmente Corona sarebbe anche impegnato con la modella e influencer 23enne Sara Barbieri, infatti a fine intervista ha detto alla telecamera: "Amore, la bacio o no? Posso?".

Il resto dell’intervista

L’intervista si è svolta per il resto in maniera abbastanza tranquilla, il discorso è andato anche verso le sue ex, come Belen Rodriguez e lo scandalo del servizio fotografico: "Dopo un servizio posato per Chi, chiamai i miei paparazzi per farci fotografare completamente nudi mentre facevamo l’amore. Lei non lo sapeva. Se mi sono pentito? No. Quelle foto lì a Belen hanno fatto bene". Poi i problemi causati a Nina Moric: "Se Nina sta così oggi, è colpa mia. E del mondo in cui siamo entrati. Io ero assetato di fama, le feci fare qualsiasi cosa. Lei era molto innamorata, io invece mi sono innamorato di Belen. Non lo auguro a nessuna donna". Poi la confessione sul figlio Carlos, che stando a quanto detto dall’uomo dovrebbe avere una malattia genetica: "Adesso sta male. Ho lottato per anni e anni, in questo momento sono in una fase molto brutta mia. Ho un po’ abbandonato la speranza. Devo ritrovare la forza per ritornare. Ma sai che la vita gli ha dato questo e lo devi affrontare, ci devi convivere".

