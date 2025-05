Lunetta Savino a Belve, la denuncia choc: “Bisogna stare con il regista per avere ruoli importanti” Tra gli ospiti di Francesca Fagnani nella puntata di questa sera ci sarà anche la nota attrice, pronta a lasciarsi andare a rivelazioni inedite: anticipazioni.

Tra gli ospiti della puntata di Belve in onda su Rai2 questa sera, martedì 27 maggio, ci sarà l’attrice Lunetta Savino che nel corso dell’intervista con Francesca Fagnani si lascerà andare a rivelazioni inedite di vita e carriera, senza tralasciare nemmeno alcune amare riflessioni sul cinema italiano e il poco spazio che quest’ultimo tende a dare alle donne. Ecco qualche anticipazione di ciò che vedremo stasera.

Belve, Lunetta Savino: "Bisogna essere fidanzate col regista per avere ruoli importanti"

Questa sera andrà in onda l’inedita intervista di Francesca Fagnani a Lunetta Savino, l’iconica attrice nota al grande pubblico per il ruolo di Cettina Gargiulo in Un medico in famiglia e per i tanti progetti televisivi e cinematografici ai quali ha partecipato nella lunga carriera. Ma è proprio sul cinema italiano che Lunetta ha voluto spendere qualche parola nel corso dell’intervista, facendo un’amara ma reale riflessione.

"Non ho avuto né padrini, né protettori. Ce l’ho fatta con le mie gambette. Ma Il cinema italiano non dà molto spazio alle donne, la televisione molto di più. Le attrici purtroppo a volte hanno dovuto aspettare di essere fidanzate col regista o con il produttore per emergere e avere ruoli importanti", ha affermato l’attrice. In merito invece a chi la considera la Meryl Streep italiana, la Savino ha sottolineato: "Hanno detto bene! Mi dicono che le somiglio, ovviamente le attrici americane hanno occasioni straordinarie, noi siamo un po’ i parenti poveri".

Belve, le confessioni di Lunetta Savino: "Brignano pessimo baciatore"

Ripercorrendo i tanti anni di carriera, Lunetta Savino ha rivelato alla Fagnani di avere un cattivo rapporto con le scene erotiche. "Anche i baci non li sopporto sul set", ha rivelato l’attrice. E alla domanda della conduttrice in merito al peggiore e al migliore baciatore, Lunetta ha risposto: "Brignano pessimo, un buon baciatore è stato Solfrizi. E Massimo Ghini una volta sul set ha voluto un bacio bacio…".

Passando invece ai rifiuti vissuti nel corso dei tanti provini d’attrice fatti negli anni, Lunetta ha raccontato: "Una volta dopo un provino mi fu detto che non avevo il profilo del naso adatto per fare Ofelia. Mi sembrò una strana scusa. Il regista era Gabriele Lavia e l’attrice che prese il mio posto non lavora più". Spazio infine a una battuta sul grande successo avuto interpretando Cettina in Un Medico in Famiglia: "Sono dovuta andare via sennò rischiavo di non uscire più da grembiule e ciabatte. Se hai fatto la caratterista ti vedono in quel modo". Tutto questo e molto di più nella puntata di Belve di stasera.

