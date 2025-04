Fabrizio Corona, lo sfogo di Nina Morić: “Sei spazzatura”. Il riferimento al figlio e cos’è successo La top model ha attaccato duramente l’ex marito sui social con un messaggio che non lascia spazio a interpretazioni: c’entra anche il figlio Carlos Maria

Nina Morić torna a parlare di Fabrizio Corona. L’ex top model di origini croate, infatti, si è scagliata duramente contro l’ex marito sui social. Nonostante siano passati 18 anni dalla separazione, tra i due non scorre infatti buon sangue e la storia condivisa su Instagram da Nina Morić ne è la prova; la showgirl ha attaccato l’ex re dei paparazzi con un messaggio che lascia poco spazio a interpretazioni. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Nina Moric contro Fabrizio Corona: lo sfogo sui social

Se, da un lato, la relazione con Sara Barbieri procede a gonfie vele, dall’altro Fabrizio Corona è riuscito a mantenere buoni rapporti anche con alcune sue ex, come nel caso di Belén Rodríguez. Con Nina Morić, però, le cose sono andate diversamente. Il loro chiacchieratissimo amore è infatti terminato in maniera a dir poco burrascoso. Sposatisi nel 2001 (all’apice della carriera della top model di origini croate), i due diventarono genitori l’anno successivo, ma il matrimonio arrivò al capolinea nel 2007 con lo scoppio dello scandalo Vallettopoli e il coinvolgimento dell’ex re dei parparazzi. Sei anni dopo la separazione i due firmarono il divorzio, ma non la pace.

Tra Nina Morić e Fabrizio Corona, infatti, i rapporti sono rimasti tesi. A dimostrarlo una volta di più ci ha pensato l’ex modella, che nella giornata di ieri lunedì 28 novembre 2024 è tornata a parlare dell’ex marito con parole tutt’altro che al miele. "Se abbandoni tuo figlio ma scegli di crescere l’altro, sei spazzatura" ha scritto Nina Morić sui social, condividendo attraverso una storia Instagram sul suo profilo un attacco tutt’altro che velato a Corona. Il messaggio, infatti, lascia poco spazio a interpretazioni: l’ex moglie dell’ex re dei paparazzi si è sfogata sul passato. Il riferimentt è al figlio Carlos Maria, oggi 22 anni, che secondo Nina sarebbe cresciuto senza una figura paterna a causa dell’assenza di Corona.

Le cose starebbero procedendo in direzione opposta nel caso di Thiago Corona, nato a dicembre dello scorso anno dalla relazione con Sara Barbieri. Fabrizio Corona avrebbe infatti "mezzo la testa a posto" per crescere il suo secondo figlio da buon genitore e Nina Morić, ovviamente, non avrebbe preso benissimo la cosa, dal momento che non vorrebbe mai che questa "nuova" versione di papà cancellasse quanto accaduto in passato.

