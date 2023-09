La nuova fiamma di Stefano De Martino: è proprio la ragazza che voleva Il conduttore ed ex Amici è stato “beccato” a cena con la nuova fidanzata Martina, che ha poi trascorso la notte a casa sua: chi è la misteriosa ragazza

Stefano De Martino è pronto a dimenticare Belén. Dopo aver occupato per tutta l’estate 2023 le pagine di cronaca rosa e gossip a causa della rottura con la showgirl argentina, il conduttore di Rai 2 sembrerebbe infatti ormai prossimo a voltare pagina. A provarlo sono gli scatti del settimanale Chi, che ha pizzicato De Martino in dolce compagnia in un ristorante di Milano. La misteriosa nuova fiamma ha poi trascorso la notte a casa dell’ex allievo di Amici. Scopriamo di chi si tratta.

Stefano De Martino: una nuova fiamma

La separazione di Stefano De Martino da Belén Rodríguez è stata sulla bocca di tutto il mondo del gossip italiano negli ultimi mesi fino all’annuncio definitivo su Instagram della showgirl argentina, che ha ufficializzato la sua nuova relazione con Elio Lorenzoni. Se Belén è riuscita subito a voltare pagina con l’imprenditore dopo la rottura con De Martino, di quest’ultimo non si avevano ancora notizie riguardo la sua vita privata e sentimentale.

Nella giornata di ieri, però, sono trapelate delle foto di Stefano De Martino in dolce compagnia. Negli scatti, che sono in uscita sul prossimo numero di Chi, si può infatti vedere il ballerino ex Amici paparazzato a cena insieme a una ragazza di nome Martina. I due hanno prima passeggiato per le strade di Milano e poi cenato nel ristorante di Claudio Antonioli, nei pressi di corso Genova. Non solo, Martina avrebbe poi trascorso la notte a casa di Stefano. La coppia non si è mostrata in atteggiamenti particolarmente intimi o romantici (e fino a conferme o smentite, si potrebbe trattare di una semplice conoscenza o un’amicizia), ma ci sono alcuni elementi per presupporre che si possa trattare a tutti gli effetti della nuova storia d’amore di Stefano De Martino.

Chi è la misteriosa ragazza

È naturalmente ancora presto per avere notizie più precise riguardo la nuova fiamma di Stefano De Martino. Stando a quanto riportato dalle storie Instagram di Deianira Marzano sul suo profilo ufficiale, tuttavia, la ragazza in questione si chiamerebbe Martina. Secondo l’esperta di gossip, inoltre, avrebbe frequentato in passato un personaggio noto di nome Andrea (ma il cognome è stato oscurato). Il settimanale Chi svela però che Martina è un personaggio sconosciuto al mondo dello spettacolo: tutt’altro che un dettaglio per Stefano De Martino, che potrebbe aver trovato una nuova storia finalmente lontana dalla luce dei riflettori, proprio come aveva raccontato di volere.

