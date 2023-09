Anche Arisa a Belve da Francesca Fagnani: ora sono 6 gli ospiti Dopo Fabrizio Corona il talk di Rai 2 mette a segno un altro colpaccio con la cantante, chiacchieratissima per i nudi e le richieste di matrimonio su Instagram

In un settembre ricco di debutti Belve si prepara all’esordio con l’inizio della nona edizione fissato per il prossimo 26 settembre. Il talk show della prima serata di Rai 2 sta prendendo forma ed è ormai a buon punto, con già ben sei ospiti annunciati. Dopo i colpacci Fabrizio Corona e Stefano De Martino, infatti, alla lista di coloro che siederanno sullo sgabello di fronte a Francesca Fagnani si aggiunge ora anche Arisa. Un’ altra "belva" e un altro nome chiacchieratissimo per il programma, anche e soprattutto recentemente, dopo gli scatti di nudo e le richieste di matrimonio che hanno fatto esplodere i social. Scopriamo tutti i dettagli.

Arisa ospite di Francesca Fagnani a Belve

C’è sicuramente tanta attesa e curiosità attorno alla nuova stagione di Belve: il talk show condotto da Francesca Fagnani è alla prova del nove ed è chiamato alla conferma (e forse a un miglioramento) con la nona edizione, la seconda dopo il cambio di collocazione nella prima serata di Rai 2. La padrona di casa è infatti già al lavoro sulla trasmissione e si è assicurata subito dei "big" con cui partire a suon di interviste pungenti e domande scomode.

Dopo il colpaccio Fabrizio Corona – che sarà ospite della prima puntata – ecco infatti l’ufficializzazione del nome di Arisa. Come svelato dal settimanale Oggi, infatti, Francesca Fagnani ha messo a segno un altro colpo con la cantante genovese, destinato a generare ulteriore hype attorno alla nuova edizione di Belve.

Per Rosalba Piappa in arte Arisa si tratta di un ritorno, dal momento che partecipò al programma nel 2021. Già in quell’occasione non mancarono confessioni molto intime, ed è indubbio che quest’anno saranno tanti i temi scottanti verso cui Francesca Fagnani potrà spingere l’acceleratore con la sua intervista, dai dicussissimi scatti di nudo su Instagram con tanto di richieste di matrimonio alle controverse dichiarazioni su Giorgia Meloni e comunità LGBTQIA+ e l’addio a Maria De Filippi e Amici per sbarcare in Rai nella giuria di The Voice Kids da Antonella Clerici.

Tutti gli ospiti annunciati

Con Arisa sale a 6 la lista degli ospiti annunciati per la prossima edizione di Belve. La cantante aggiunge a Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia, Raoul Bova e il recentemente annunciato Fabrizio Corona, che potrebbe anche chiarire la situazione sul presunto matrimonio con Giacomo Urtis. A loro si sommano le suggestioni Ilary Blasi e Belén Rodríguez, che potrebbero parlare per la prima volta dopo l’addio a Mediaset.

Quando inizia Belve

La nona edizione di Belve di Francesca Fagnani debutterà il prossimo martedì 26 settembre, in prima serata su Rai 2 e in streaming su RaiPlay, dove saranno disponibili tutte le puntat

