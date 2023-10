Belén Rodríguez sempre più innamorata di Elio, la dedica: “Non smetterò mai di ringraziarti” La showgirl argentina sembra tornata a sorridere grazie al compagno in questo periodo difficile: il romantico weekend in montagna e le dolci parole

Belén Rodríguez ritrova il sorriso grazie a Elio Lorenzoni in questo momento difficile. La showgirl argentina sta da tempo attraversando un periodo complicato (e chiacchieratissimo), ma il nuovo fidanzato le ha regalato un weekend di svago e allo stesso tempo romantico che è riuscito non solo a farla sorridere, ma anche a rafforzare l’amore della coppia. Scopriamo cos’è successo.

Belén Rodríguez: il weekend e la dedica a Elio

Boschi, baite e passeggiate: in questo periodo buio Belén Rodríguez si sarebbe trasferita a Brescia dal nuovo compagno Elio Lorenzoni che, lo scorso weekend, ha organizzato per un romantico weekend in montagna. Belén – come è noto – non sta attraversando certo il miglior momento della sua carriera dopo l’addio a Mediaset e Le Iene e la rottura con Stefano De Martino, ma Elio sembra essere in grado di farle ritrovare il sorriso. Nei post e nelle storie condivise su Instagram (che hanno interrotto il silenzio social degli ultimi giorni) nel corso del weekend, infatti, la conduttrice è sembrata raggiante. La coppia si è concessa un po’ di svago nella natura e Belén non solo ha apprezzato l’iniziativa del compagno, ma sembra esserne sempre più innamorata.

"Chiedimi se sono felice ora", "La mia vita splende" recitano alcune delle didascalie agli scatti. Dopo il weekend all’insegna dei boschi, dei ruscelli e, in generale, del verde, i due sono tornati a casa in macchina. Belén ha approfittato di quest’ultimo viaggio di ritorno per ringraziare Elio con una dolce dedica: "Tu, non smetterò di ringraziarti…".

Il periodo difficile

In questo weekend nella natura, come detto, Belén Rodríguez è riuscita a ritrovare il sorriso grazie a Elio, che l’ha tirata su di morale in quello che si mormora ormai da tempo essere uno dei periodi più complicati della carriera della showgirl di Buenos Aires. Dopo la chiacchieratissima rottura con Stefano De Martino e l’addio a Mediaset , infatti, il ritorno in tv dell’ex conduttrice continua a essere rimandato (doveva essere da Mara Venier a Domenica In e da Alessandro Cattelan a Stasera c’è Cattelan, ospitate annullate per motivi di salute) e Belén avrebbe deciso di prendersi del tempo per sé, trasferendosi proprio da Elio a Brescia e lasciando i figli Santiago e Luna Marí a Milano, con i rispettivi padri Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, potendo contare anche sulla sua famiglia (la sorella Cecilia e la madre Veronica) venuta in suo aiuto.

Potrebbe interessarti anche