Alla settimana della moda brilla in passerella chi non ti aspetti. Veronica Cozzani, mamma di Belen e Cecilia Rodriguez, ha infatti sfilato a sorpresa indossando un abito dello stilista Martino Midali. Modella per un giorno, dunque, per la gioia delle due figlie che erano presenti all’evento, e hanno tenuto aggiornati i followers con una valanga di storie e video sui rispettivi profili social. Anche la stessa Cozzani ha poi deciso di postare una breve clip della sfilata, e i commenti positivi da parte dei followers non sono certo mancati. Compreso quello, molto speciale, pubblicato dal genero Ignazio Moser. Vediamo tutti i dettagli qui sotto.

Belen Rodriguez, mamma Veronica modella per un giorno

Sguardo dritto, un lungo vestito argentato e la camminata sicura di chi sa quello che sta facendo. Veronica Cozzani ha debuttato in passerella alla Fashion Week di Milano, oggi, lasciando i social a bocca aperta. È apparsa durante la sfilata dello stilista Martino Midali, tra modelle professioniste e lo sguardo curioso dei presenti. Tra questi, ovviamente, figuravano anche le due figlie Belen e Cecilia Rodriguez, che hanno documentato l’evento ‘epocale’ nei minimi particolari.

La showgirl argentina, in particolare, ha anche anticipato la sfilata della madre con diverse storie Instagram, finendo poi per immortalare l’iconica passeggiata di Veronica con clip subito virali. E infine è arrivato il post più atteso: quello della stessa Cozzani, sulla sua pagina personale. Sotto il video della sfilata, la mamma di Belen ha aggiunto una didascalia euforica: "Oggi così! Martino Midali…mi piace tanto!". E non sono mancati i complimenti dei fan che la seguono da tempo online.

"Ecco da chi hanno preso tutta la bellezza i suoi figli", ha sentenziato un’utente. Un altro ha aggiunto: "Signora, lei ha spaccato". E altri si sono soffermati sull’atteggiamento in passerella, che sembrava quello di una veterana delle sfilate: "Che portamento! Elegante e femminile". "La cosa che più mi piace di lei", ha infine aggiunto una delle fan più accanite della Cozzani, "è che nonostante si potesse rifare rimani così…eri bellissima e oggi ancora di più!!!". Ma il commento che è saltato di più all’occhio è stato quello del genero di Veronica, Ignazio Moser. Il marito di Cecilia Rodriguez, che con Veronica ha da sempre avuto un rapporto splendido, ha esternato tutta la sua gioia così: "Mia suocera è una top model". Veronica Cozzani ha poi replicato con un eloquente "Seee", cercando di smarcarsi dai complimenti social. Ma in effetti il suo debutto in passerella è stato da applausi. C’è poco da aggiungere.

