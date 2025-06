Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, arriva la gelida stoccata dal padre di lui: "Fanno una vita tutta loro" Il leggendario ciclista si racconta senza filtri: il rapporto con il figlio Ignazio, la delusione per una tradizione spezzata e lo sguardo critico sul presente.

Sembra che Francesco Moser non giri intorno alle parole. È sempre stato così, in bici come nella vita. Ecco perché, intervistato dal Corriere della Sera, l’ex campione ha parlato della sua famiglia, del lavoro nei campi, della cantina. E, inevitabilmente, del figlio Ignazio, rivelando dei dettagli inediti sul suo rapporto col giovane e sulla sua visione sul matrimonio con la sorella di Belen.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: il parere del padre di lui

"Ignazio? Si è sposato da poco con Cecilia Rodriguez, come avete letto su tutti i giornali di gossip. Fanno una vita tutta loro". Poche parole, che però dicono molto. Dette con distacco, e forse amarezza. Anche se non è stato detto molto, è chiaro che avrebbe voluto vederlo più coinvolto nell’azienda di famiglia. "Se mi dispiace? Un po’ sì. Ignazio è l’unico perito agrario in famiglia, gli ho sempre detto che al Maso sarebbe utile. Ma i figli bisogna lasciarli liberi".

Francesco Moser e il dolore per la strada scelta da Ignazio

A differenza di Ignazio, Carlo (l’altro figlio) ha scelto di tornare a casa. Aveva una carriera davanti a sé: laureato alla Bocconi, un contratto da manager a Ginevra in Procter & Gamble. Ha lasciato tutto e oggi lavora in cantina con il padre. "È bravissimo nel commerciale, ma di vino capisco più io", dice Francesco con un mezzo sorriso. C’è anche il nipote Matteo, enologo, molto richiesto nel settore. La famiglia, insomma, un’eredità ce l’ha ancora. Ma la realtà non è facile: "In campagna è pieno di esperti di marketing, di grandi investitori, di agronomi. Ma nessuno vuole più lavorare anche perché le cooperative pagano sempre meno i contadini costretti a spendere tanto denaro in tecnologia. Senza lavoro la bolla si sgonfia presto".

Amore, matrimoni e qualche rimpianto

La storia tra Ignazio e Cecilia, ormai diventata pubblica dopo il Grande Fratello Vip, va avanti da anni. Ora sono sposati e aspettano una bambina. "L’amore è voler bene a qualcuno che ti vuole bene o che speri ti voglia bene. Poi ci sono situazioni che cambiano. Io con Carla sono sempre andato d’accordo poi a un certo punto è finita. Per quello quando mi invitano a un matrimonio cerco di non andare: vedo come vanno le cose, rivedo me stesso e mi chiedo se ne valga ancora la pena di sposarsi o se sia meglio restare liberi". Francesco non nasconde i suoi sentimenti: la delusione per Ignazio è lì, ma rispetta le scelte del figlio. Per lui avrebbe voluto altro, ma capisce che ognuno ha il diritto di fare le proprie scelte. Anche se non portano a casa, tra viti e vino.

