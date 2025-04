Cecilia Rodríguez e Ignazio Moser, dalle voci di gravidanza a quelle di rottura: cosa sta succedendo (e la verità) Negli ultimi giorni sono emersi rumor sulla presunta crisi tra la sorella di Belén e l’ex vippone: i due hanno trascorso la Pasqua separati, il motivo

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

È finita tra Cecilia Rodríguez e Ignazio Moser? Negli ultimi tempi il matrimonio tra la sorella di Belén e l’ex vippone sembrava procedere a gonfie vele (tanto che si era parlato anche di una presunta gravidanza) ma, proprio nei giorni scorsi, si sono diffuse addirittura voci di rottura. Il motivo? I due non hanno trascorso la Pasqua insieme, alimentando i rumor. Scopriamo cos’è successo nel dettaglio e cosa c’è di vero.

Cecilia Rodríguez e Ignazio Moser: cosa succede

Smentite le voci di una presunta lite tra Belén e Ignazio Moser (i due aveva improvvisamente smesso di seguirsi sui social dopo una festa in cui la showgirl era stata vista con l’amico storico di lui, Andrea Diamante), tra Cecilia Rodríguez e l’ex ciclista trentino sembrava essere tornato completamente il sereno. Per la coppia – come detto – si parlava anche di una gravidanza: i due non hanno mai nascosto la volontà di diventare genitori e, a quasi un anno dalle nozze, sembrava essere arrivato il momento del primo figlio. In un video condiviso sui social la sorella di Belén aveva anche lasciato intravedere una ecografia attaccata al frigo di casa. All’improvviso, però, la situazione si è ribaltata. Negli ultimi giorni, infatti, si diffusi alcuni rumor sulla fine della relazione della coppia.

Cecilia ha passato la Pasqua a Firenze, insieme alla mamma Veronica Cozzani e al fratello Jeremias Rodríguez. Di Ignazio, tuttavia, nessuna traccia: il fatto che i due non abbiano trascorso insieme le vacanze ha subito scatenato il mondo del gossip, da chi ha ipotizzato una crisi di coppia a chi ha addirittura parlato di una love story al capolinea. La realtà, però, è ben diversa.

La verità sulla (presunta) crisi in corso: il motivo

Come sottolineato dal settimanale Chi, Cecilia Rodríguez e Ignazio Moser non avrebbero deciso di trascorrere la Pasqua separati a causa di una crisi o di una rottura, anzi. L’ex vippone è purtroppo stato colpito da un recente lutto, dal momento che un suo amico stretto è morto in un incidente domestico poco prima del weekend pasquale. Ignazio si è preso una pausa dai social per metabolizzare il dolore ed è tornato su Instagram solo recentemente e solo per contenuti lavorativi. È presumibile dunque che l’ex ciclista abbia scelto di non seguire a Firenze la moglie, che gli sarebbe comunque rimasta accanto in un momento così delicato.

