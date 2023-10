Belen e “l’esibizione di felicità”, strategia social contro De Martino: il retroscena La teoria di Dagospia: la showgirl ostenterebbe i progressi dell’amore con Elio Lorenzoni come forma di vendetta nei confronti dell’ex compagno. Cosa c'è di vero.

Belen Rodriguez è tornata a imperversare sui social. Dopo settimane di silenzio-web che aveva preoccupato non poco i suoi fan, la showgirl argentina da qualche tempo ha ripreso a condividere pubblicamente scatti più o meno intimi della sua vita, tutti all’insegna della felicità e della serenità con il suo nuovo amore Elio Lorenzoni e i suoi figli. Belen ha quindi dimenticato i dolori causati dalla rottura con De Martino e della separazione lavorativa da Mediaset? Questo è quanto emerge dalle sue ultime attività social, qualcuno però avanza una teoria diversa.

Belen e la "vendetta" social contro De Martino: il retroscena

Chi mette in dubbi l’effettiva purezza della felicità di Belen è Dagospia, noto sito specializzato in pettegolezzi e rumors sul mondo dello showbiz. Nella rubrica "pillole di gossip" curata da Ivan Rota si legge infatti una ricostruzione spiazzante. Secondo il giornalista del portale di D’Agostino, quella di Belen sarebbe una pura e semplice ostentazione di felicità da leggere come una ripicca nei confronti di un suo grande ex. Si tratterebbe, ovviamente, di Stefano De Martino, non citato apertamente nel testo dell’articolo ma ultima (e storica) fiamma della sudamericana, che col conduttore partenopeo ha fatto un figlio, Santiago (nato nel 2009), ed ha vissuto una love story da copertina che tra alti e bassi, rotture e riconciliazioni, è durata oltre dieci anni.

"Ma non è che questo ritorno mediatico di Belen Rodriguez, dopo un periodo di assenza, sia un po’ eccessivo?" – sostiene Rota – "Auguri a te che sei l’immenso per me", scrive del compagno Elio Lorenzoni e vai con post e storie Instagram. A Milano dicono che sia quasi una esibizione di felicità per vendicarsi di chi l’ha tradita. In ogni caso, Lorenzoni "ha cuccato bene", come gli ha urlato una persona per strada".

"Vendetta" o rinascita?

Quella di Belen é dunque una vendetta social contro De Martino per fargli capire che non ha più bisogno di lui? Difficile stabilire se i suoi post siano segretamente rivolti al papà di Santiago, che nel frattempo ha conosciuto Martina, una giovane ragazza abruzzese con cui fa coppia fissa dalla scorsa estate. Quel che è certo è che la sudamericana è tornata a interagire sui social con regolarità mostrando foto di lei in giro per l’Italia, insieme ai suoi due figli o a Elio Lorenzoni, il suo nuovo fidanzato. Con l’imprenditore lombardo ha trascorso anche un fine settimana romantico in montagna, in uno chalet incantevole, completamente immerso nella natura e con una vista mozzafiato, documentando passo dopo passo il suo fine settimana da sogno con foto e video di coppia.

Per i suoi fan ciò testimonierebbe l’effettiva svolta sentimentale della Rodriguez, riuscita finalmente a rimettersi in piedi dopo un’estate che l’ha vista perdere nel giro di poche settimane i programmi su Mediaset e l’amore con Stefano. Un periodo da incubo che Belen ha superato grazie all’ingresso di Elio nella sua vita e alla vicinanza della sua famiglia, anche se ora il retroscena lanciato da Dagospia solleva qualche dubbio sull’effettiva "rinascita" della showgirl.

Potrebbe interessarti anche