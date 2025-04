Ascolti tv ieri (3 aprile): Francesca Chillemi travolge Canale 5, colpo Del Debbio, Cucciari e Belén da sogno Che Dio Ci Aiuti 8 vola oltre i 4 milioni di spettatori, Splendida Cornice ancora al 7,5% di share e Only Fun sale al 4,5%, bene Formigli: tutti i dati Auditel

Che Dio Ci Aiuti 8 non si ferma e si prende un’altra prima serata degli ascolti tv. Ieri giovedì 3 aprile 2025, infatti, la fiction con Francesca Chillemi ha dominato con il 21,2% di share e travolto Canale 5, fermo all’8,4% di share. Gran serata per Paolo Del Debbio al timone di Dritto e Rovescio, così come per Geppi Cucciari, Corrado Formigli e Belén Rodríguez. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Che Dio Ci Aiuti 8 e Francesco – Il Papa della gente

Ieri giovedì 27 marzo 2025 la prima serata è stata dominata ancora una volta da Che Dio Ci Aiuti 8, che ha toccato il 21,2% di share. La quinta puntata dell’ottava stagione della fiction Rai con Francesca Chillemi, infatti, è volata al di sopra dei 4 milioni (4 milioni e 17mila) di spettatori. Il primo appuntamento di Francesco – Il Papa della gente, invece, non è andato oltre l’8,4% di share. La miniserie diretta da Daniele Lucchetti sulla storia di Jorge Bergoglio ha radunato poco più di un milione di spettatori, fermandosi a 1 milione e 116mila spettatori su Canale 5.

Altra serata super per Geppi Cucciari, che continua una quarta edizione da sogno di Splendida Cornice. L’appuntamento di ieri ha raggiunto il 7,5% di share, sfiorando il record della scorsa settimana e registrando 1 milione e 202mila spettatori su Rai 3.

Su Rai 2 Blue Bloods ha fatto segnare il 3,5% di share con 608mila spettatori, mentre su Italia 1 il film del 2021 con Timothée Chalamet e Zendaya Dune – Parte 1 ha appassionato 705mila spettatori, pari al 5,2% di share.

Si rinnova la sfida tra i talk show del giovedì sera. Paolo Del Debbio ha messo a segno un vero e proprio colpo al timone di Dritto e Rovescio, che ieri ottenuto l’8,5% di share grazie a 1 milione e 162mila spettatori sintonizzati su Rete 4, mentre Piazzapulita di Corrado Formigli è salito al 6,9% di share, conquistando 954mila spettatori su La7.

Su Tv8, infine, Cucine da incubo di Antonino Cannavacciuolo ha intrattenuto 330mila spettatori, pari al 2% di share. Ancora benissimo Belén Rodríguez alla guida di Only Fun – Comico Show su Nove, che ha registrato il 4,5% di share di ieri con 772mila spettatori.

Ascolti, i numeri di ieri: access prime time, De Martino vs Striscia

Nell’access prime time prosegue la ‘guerra’ a distanza tra Affari Tuoi e Striscia la Notizia (che sta proseguendo l’inchiesta sulla trasparenza del game show di Stefano De Martino). In termini di numeri, però, non c’è ancora partita: la puntata di ieri di Affari Tuoi ha coinvolto 6 milioni e 178mila spettatori, pari al 30,1% di share. Il tg satirico di Antonio Ricci Striscia la Notizia si è invece fermato al 13,5% con 2 milioni e 765mila spettatori.

