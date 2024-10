Belen 'perdona' Antonino Spinalbese: il bacio inatteso dopo la minaccia di querela. Che succede Pare proprio che tra la showgirl e il parrucchiere sia ufficialmente tornato il sereno e che i due abbiano anche passato del tempo insieme: vediamo di più.

Dalle querele al clima di pace è un attimo, o almeno pare lo sia per Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, i due ex che prima se ne sono dette di cotte e di crude arrivando anche alle vie legali, e che poi pare abbiano deciso di appianare le divergenze con tanto di passeggiata al parco. L’indiscrezione arriva fresca fresca dal noto settimanale Oggi, che ha immortalato i due ex (genitori della piccola Luna Marì) insieme al parco in atteggiamenti affettuosi: scopriamo di più.

Belen e Spinalbese, dalle minacce di querela al clima di pace

Ebbene sì, fino qualche mese fa tra Belen e l’ex Antonino Spinalbese era in corso una vera e propria guerra legale a suon di minacce di querela, mentre ora tutto l’astio sembra essersi volatilizzato nel nulla. Un’ottima notizia soprattutto per la piccola Luna Marì, che non potrà che giovare della pace ritrovata tra i genitori. La situazione è stata ben descritta dal settimanale Oggi, che ha immortalato Belen e Antonino al parco insieme alla figlia, il tutto in un clima estremamente sereno e familiare.

Tra sorrisi, chiacchiere e affettuosità, pare proprio che i tre abbiano passato una splendida giornata insieme, e che alla fine il buon Antonino abbia schioccato anche un bel bacio sulla guancia alla bella Belen. Insomma, un clima di pace e serenità decisamente inaspettato, soprattutto dopo aver assistito alle varie minacce di denuncia e querela che i due si erano fatti giusto qualche mese fa. Ricordiamo infatti che Antonino aveva pubblicamente accusato Belen di non fargli vedere la figlia, e che di contro la showgirl lo aveva platealmente minacciato di portarlo in tribunale. E allora che dire se non: "Tutto bene quel che finisce bene".

Belen e Antonino Spinalbese, possibile ritorno di fiamma?

Davanti a questo nuovo clima di pace, c’è già chi spera anche in un ritorno di fiamma tra Belen e Antonino. Un desiderio che difficilmente potrà però realizzarsi: da un lato, perché entrambi sono attualmente impegnati in altre relazioni (anche se su Belen e Galvano ci sono dei dubbi) e dall’altro perché nonostante la ritrovata serenità, vi sono comunque piccoli attriti che non sono stati risolti e che magari non lo saranno mai.

Di quest’ultimo punto ha parlato proprio lo stesso Spinalbese nella recente intervista a Ciao Maschio con Nunzia De Girolamo, sottolineando come ancora oggi lui e Belen si rendano protagonisti di qualche battibecco a causa dei loro caratteri fumantini. Per quanto un ritorno di fiamma non si possa escludere completamente, rimane comunque un’ipotesi molto lontana (almeno per il momento).

