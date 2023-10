Belen, prove tecniche di famiglia con Elio e i figli. Ma sul web scoppia la bufera Ieri sera la showgirl argentina è uscita a cena per la prima volta con Santiago, Luna Marì e il compagno. Però gli hater non hanno gradito le foto della serata postate su Instagram.

Ormai si è capito. Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni fanno sul serio. Dopo lo choc della separazione estiva da Stefano De Martino, quella con l’imprenditore bresciano sembrava la classica storia "di consolazione" per la showgirl. Invece l’amore tra Elio e Belen procede a gonfie vele. Lei lo ha presentato alla sua famiglia, lui ha ricambiato facendo lo stesso. E ieri sera, per la prima volta, la bella argentina ha deciso di portare a cena il suo nuovo compagno insieme ai due figli. A postare foto e video del tenero momento "in famiglia" è stata lei stessa, su Instagram. Ma non tutti sul web hanno gradito, dato che l’account di Belen è stato sommerso da una valanga di commenti negativi. Ecco tutti i dettagli.

Belen a cena con Elio e i figli, il web insorge

Nelle ultime settimane Belen Rodriguez sta attraversando un momento complicato. Prolungate assenze dai social, ospitate tv rifiutate all’ultimo minuto. Alcuni hanno ipotizzato che la showgirl argentina stia ancora soffrendo per i tradimenti dell’ex De Martino, ma è forse più probabile che si stia semplicemente prendendo un po’ di tempo per sé. Per ripartire dopo un’estate faticosa. Ricominciare da quelli che sono i punti fermi della sua vita.

E un punto fermo lo è diventato sicuramente Elio Lorenzoni, amico di lunga data di Belen, ora fidanzato a tutti gli effetti. L’imprenditore 40enne sembra aver stregato la presentatrice con la sua presenza rassicurante, i suoi modi gentili e la sua grande semplicità. E i due sono ormai così legati che Belen ha deciso, proprio ieri, di iniziare a fare qualche "prova tecnica" di famiglia allargata. Per la prima volta, infatti, la Rodriguez è andata a cena con Elio e i suoi due figli, in un lussuoso ristorante di Milano.

Il momento magico è stato documentato dalla stessa showgirl, che su Instagram ha condiviso prima alcune storie e poi un post tenerissimo. Negli scatti si alternano in sequenza i "grandi amori" di Belen: Elio che sorride sornione, la piccola Luna Marì che chiede alla mamma "formaggio", il suo cibi preferito, e il primogenito Santiago. Un quadretto sereno e felice, disturbato soltanto dai soliti commenti degli haters, che hanno invaso in men che non si dica la pagina social di Belen.

"Povero Santiago ogni anno a tavola con un uomo diverso", ha commentato un utente con velenosa ironia. "Forse era meglio se andavi te da sola con i tuoi figli…", ha sentenziato un’altra follower dell’argentina. E poi, ancora: "Tre mesi fa stessa scena ma con Stefano a tavola, ora per coerenza a febbraio viaggio alle Maldive resort Baglioni". Insomma, a distanza di mesi dalla fine della storia con De Martino, c’è chi ancora non riesce a perdonare Belen di essere andata avanti. Aver voltato pagina. Ma pare che anche i più accaniti odiatori dovranno mettersi il cuore in pace. Belen è felice. Anche senza Stefano.

