Tra Stefano De Martino ed Emma c’è ancora feeling: beccati insieme, dove erano I fan sono tutti al settimo cielo per la notizia: Stefano e i suoi amici erano tutti presenti alla party della Marrone, per celebrare l'uscita del nuovo album

Come i fan della cantante sapranno, ieri notte si è tenuto un party in onore di Emma Marrone, per celebrare l’uscita della sua ultima fatica musicale. A omaggiare l’artista si sono presentati, come era prevedibile, VIP da ogni dove. Tra questi uno in particolare ha creato però particolare clamore, si tratta dell’affascinante conduttore Stefano De Martino, nonché storica ex fiamma della cantante di origini pugliesi. Ovviamente la foto ha mandato immediatamente i fan del duo al settimo cielo, facendo riaccendere le speranze su un possibile ritorno di fiamma. I due non sono nuovi nel mantenere aperti i contatti, solo lo scorso mese il conduttore aveva ricondiviso una canzone della ex, complimentandosi con lei del brano. Ma cosa è successo al party? E cosa ne penserà Belen, da cui Stefano si è recentemente separato?

La rimpatriata al party

A diffondere la notizia del ritrovo di Stefano ed Emma è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha ricondiviso una foto giratale da un follower, che mostrano inequivocabilmente la presenza del conduttore al party per il disco. La cantante è apparsa sorridente e circondata da tanti amici, tra cui Stefano, con il quale sono rimasti sempre in buoni rapporti, facendo nascere una splendida amicizia tra i due. Amicizia che al momento sembrerebbe essere rimasta tale, nonostante il desiderio di molti fa. Marrone, ricordiamolo, è tra l’altro anche piuttosto vicina anche alla conduttrice e freschissima ex di De Martino, Belen. Questo è quanto riportato da Deianira: "Ieri sera Stefano De Martino era al party di lancio del nuovo disco di Emma a Milano. Si intravede di spalle mentre saluta Tony F. nello stesso video messo da Emma. È lui sicuro al 100% perché era lì con i suoi amici che sono poi diventati anche amici di Emma. Comunque, per ulteriore conferma, visto che non si vede il viso, poi è andato al party Adoro all’Armani e come vedi indossa la stessa maglia che si vede nel video di Emma, a conferma che era lui". Alla festa non sono mancate grosse personalità dello spettacolo e in particolare della musica, tra cui: Annalisa, Emis Killa, Lazza, Tony F, Gianluca Gazzoli e molti altri.

Il silenzio di Belen

A preoccupare i fan è, più che altro, il silenzio di Belen, di cui al momento preoccupano le condizioni di salute. Da quando Cattelan ha fatto sapere dell’ospitata annullata della conduttrice nel suo programma per motivi di salute, e la Rodriguez è stata poi avvistata uscire da una clinica privata, un po’ di sconcerto ha preso il sopravvento. A nulla è servito alla conduttrice rifarsi viva sui social per assicurare quanto i fan le manchino, la preoccupazione per lei resta, così come l’attenzione mediatica sul caso.

