Belen e Elio giocano al parco come bambini. E Cecilia torna a metterle "like" La showgirl argentina e l’imprenditore sono stati paparazzati a Milano: per loro uscita romantica tra risate, scherzi e tanta tenerezza. E il litigio con la sorella sembra acqua passata.

Continua la favola d’amore tra Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni. La coppia, ormai uscita allo scoperto da settimane, è stata recentemente paparazzata in un parco giochi di Milano. In un video diffuso su Instagram, i due camminano fianco a fianco e poi si fermano a giocare come bambini vicino a un’altalena. Tra risate, scherzi e carezze, l’affiatamento tra la showgirl argentina e l’imprenditore bresciano sembra più intenso che mai. E intanto si infittisce il mistero del presunto litigio tra Belen e la sorella Cecilia. Vediamo i dettagli.

Da quando Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni sono venuti allo scoperto, i paparazzi li inseguono dappertutto. La coppia più chiacchierata dell’estate è ormai vittima di una curiosità senza freni, come dimostrano gli scatti pubblicati di frequente sui più noti settimanali di gossip. Ultime in ordine di tempo, le foto che li ritraggono a passeggio per Parco Sempione, a Milano.

Nelle istantanee pubblicate da Whoopsee su Instagram, Belen e Elio camminano fianco a fianco scherzando, in totale relax. Passeggiando, poi, arrivano a un’altalena posta al centro di un parco giochi. Qui un breve video li mostra in atteggiamenti scherzosi, un po’ bambini e un po’ innamorati. Belen monta coi piedi sull’altalena, mentre Elio la spinge provando a farle perdere l’equilibrio. Qualche schermaglia, molte risate, e la serata si conclude sulle note dell’allegria.

È evidente che ormai la Rodriguez e Lorenzoni non hanno più alcuna paura mostrarsi in pubblico. Dopo che la showgirl aveva concesso ai suoi follower solo allusioni e indizi – tra le foto della gita a cavallo e quelle alla festa di matrimonio -, ora la loro relazione viene sbandierata senza grossi problemi. Intanto, però, in casa Rodriguez si infittisce il giallo del presunto litigio tra Belen e Cecilia.

A lanciare l’allarme era stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che aveva riportato alcune segnalazioni preoccupanti. "Cecilia è stata a Venezia e ha ricevuto like da tutti tranne che da Belen", aveva scritto la Marzano nelle sue stories. Si era vociferato allora di un fantomatico litigio tra le sorelle, forse risalente al luglio scorso. Allora, infatti, quando già circolavano le prime voci di una rottura tra Stefano De Martino e Belen, Cecilia era stata avvistata durante un’allegra serata col ballerino. E la cosa avrebbe fatto innervosire non poco la sorella.

Ora, comunque, Cecilia Rodriguez è tornata a mettere like alle foto di Belen. A tutte, tranne a quelle con Elio. Che sia lui la causa del misterioso litigio in famiglia?

