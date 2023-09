Belen e Cecilia Rodriguez ai ferri corti: i rumors impazzano Alcune voci dicono che tra le due sorelle vi sia stato un forte litigio, tanto da farle allontanare. Ma cosa è successo? Ecco le ipotesi del web.

E come di consueto, anche questa volta i riflettori sono accesi sulla vita di Belen Rodriguez. Dopo i gossip sulla fine della storia con De Martino e l’inizio di un nuovo amore con l’imprenditore Elio Lorenzoni, ora alcuni rumors parlano di una forte maretta tra lei e la sorella Cecilia. Si tratterebbe, per il momento, di una semplice ipotesi sviluppata dai fan e dall’esperta di gossip Deianira Marzano. Ecco cosa sta accadendo.

Belen sulle Dolomiti e Cecilia a Venezia

La vita di Belen Rodriguez è costellata da drammi sentimentali sapientemente documentati dal gossip nazionale. Siamo quindi tutti ampiamente abituati ai tira e molla con gli ex, così come ai nuovi amori che possono sbocciare da un momento all’altro. Ciò che invece sta sconvolgendo molti fan, è l’ipotesi che qualcosa possa non andare tra Belen e sua sorella Cecilia Rodriguez.

Ebbene sì, alcune voci (che per il momento sono appunto soltanto voci) hanno ipotizzato un litigio tra le due sorelle che potrebbe averle fatte allontanare. Fino a poco tempo fa le due sembravano più unite che mai. Pronte, secondo le indiscrezioni, a partecipare in coppia al programma Celebrity Haunted, e intente a rilassarsi insieme durante le vacanze sull’Isola di Albarella.

Di recente le due sorelle sono rimaste lontane per questioni private e lavorative: mentre Belen si è goduta un soggiorno sulle Dolomiti uscendo allo scoperto con Elio Lorenzoni, Cecilia ha soggiornato a Venezia partecipando al red carpet del Festival del Cinema. Nulla di strano, fino a qui. Ma è proprio a partire da una foto di Cecilia a Venezia che sono nati i rumors sul rapporto burrascoso tra le due sorelle.

Belen e Cecilia hanno litigato? I rumors

A ipotizzare che il rapporto tra le sorelle Rodriguez non sia più così idilliaco è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano attraverso le proprie stories Instagram. "Cecilia è stata a Venezia e ha ricevuto like da tutti tranne che da Belen", afferma una segnalazione inviata alla Marzano, la quale ha commentato scrivendo anche: "Penso che le sorelle Rodriguez abbiano forse litigato, perché non si mettono più i like".

Effettivamente, se l’anno scorso Belen aveva addirittura ripostato la presenza della bella sorella al Festival, quest’anno non ha invece partecipato in alcun modo alla sua celebrazione. E in realtà, questo è solo uno dei tanti indizi che potrebbero confermare un rapporto un po’ irrequieto tra le due.

Già a luglio, infatti, durante i primi rumors sulla separazione tra Belen e De Martino, Cecilia era stata pizzicata proprio in compagnia di Stefano durante un’allegra serata in un locale della Sardegna. E pare che questa vicinanza, in un momento di crisi tra i due, abbia fatto innervosire Belen. Ed è proprio da questo episodio che sarebbero nati quindi i primi conflitti. Anche questa volta si tratta però di voci di corridoio.

Non sappiamo se questa lontananza tra le due sorelle sia effettiva o soltanto una supposizione da parte di chi le segue, ma certamente è difficile pensare che due sorelle da sempre tanto unite possano allontanarsi da un momento all’altro in questo modo. Non rimane che aspettare ulteriori sviluppi.

