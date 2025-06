Barbara D’Urso pronta a tornare in TV, la scritta sul suo vestito è l'indizio perfetto: "Col cuore" Un abito iconico e una data sospetta, Barbara D’Urso torna a far parlare di sé con il vestito scelto per uno scatto social, aprendo nuove ipotesi.

Il ritorno che tutti aspettano Barbara D’Urso è uscita di scena con rammarico, lasciando alle spalle anni di successi e un pubblico che l’ha sempre seguita con affetto. Oggi, però, sembra di nuovo carica e determinata. La foto pubblicata sui social la ritrae con un vestito iconico, per altro lo stesso che indossava durante Pomeriggio 5, con quella scritta che è diventata il suo simbolo: "Col cuore". Chissà che non sia arrivato, dopo tante congetture, finalmente il suo atteso ritorno televisivo.

Barbara D’Urso e l’iconico vestito di Pomeriggio 5

Non è un abito qualunque, quel vestito ha accompagnato Barbara in puntate, quando era lei la regina indiscussa del pomeriggio televisivo. Ma per molti non è solo un ricordo, ma un simbolo: un richiamo preciso a un passato che molti vorrebbero rivedere sullo schermo. Ma il dettaglio che ha colpito di più è la tempistica: lo ha indossato proprio nel giorno in cui Myrta Merlino ha detto addio a Pomeriggio 5. Coincidenza? In molti non ci credono. Per chi non la conoscesse, "Col cuore" è sempre stato il suo motto, il suo saluto distintivo, capace di farla riconoscere a tutto il pubblico italiano. Un messaggio che da quando aveva lasciato la TV era sempre stata restia ad utilizzare, forse perche aspettava il momento giusto per farlo.

Le parole di Barbara D’Urso e le tempistiche sospette: ritorno in vista?

Barbara ha dichiarato recentemente al Corriere della Sera di non avere in programma un ritorno in TV. Ma i segnali vanno in un’altra direzione. C’è chi crede che non tornerà a Mediaset, dopo l’addio doloroso di qualche anno fa, ma che possa essere pronta a rientrare altrove. Il vestito pubblicato proprio in quel momento particolare potrebbe essere un messaggio verso chi l’ha sempre aspettata con impazienza, e le darebbe un ritorno a braccia aperte.

Anche chi l’ha criticata per anni oggi la rimpiange. Molti telespettatori hanno ammesso di preferirla a Myrta Merlino, considerata troppo fredda e distante per un programma come Pomeriggio 5. Perché quel format, oltre a cronaca e attualità, ha sempre avuto bisogno di empatia, energia, presenza. E Barbara, in questo, era perfetta. Il suo ritorno non è stato ancora annunciato, anzi mancano totalmente le conferme ufficiali, ma i segnali ci sono tutti: il vestito, la data, il contesto. Conoscendo la conduttrice, non sembra una scelta fatta a caso, e il pubblico sembra averlo capito. Ora non resta che aspettare.

