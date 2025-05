Barbara D’Urso: “Troppo dolore, sono andata via”, la confessione sull’addio a Mediaset (e il ritorno in tv) Mentre tanti spettatori attendono di rivederla in televisione, la conduttrice è tornata a parlare del suo allontanamento dalla storica rete: cosa ha detto.

È ormai passato diverso tempo dall’addio di Barbara D’Urso al suo storico programma Pomeriggio Cinque e, più in generale, alla rete Mediaset che le ha dato casa per molti anni. Un allontanamento improvviso del quale la stessa conduttrice ha spesso parlato con dolore, tanto da decidere di andare via dall’Italia per un po’ di tempo dopo quanto successo. E mentre i suoi tanti attendono di rivederla di nuovo sul piccolo schermo, Barbara è tornata a parlare dell’addio a Mediaset con inedite rivelazioni: ecco le sue parole.

Barbara D’Urso sull’addio a Mediaset: "Sono spariti tutti. Troppo dolore"

Essere allontanata dal suo storico programma e dalla rete che considerava ‘casa’ è stato davvero un duro colpo per Barbara D’Urso, che si è ritrovata da un giorno all’altro con richieste di lavoro diminuite drasticamente. Un cambiamento che le ha causato un forte dolore tanto da portarla ad allontanarsi dall’Italia per un po’ di tempo. A raccontare qualcosa in più è stata proprio lei in una recente intervista rilasciata a Sette del Corriere della Sera.

Nell’estratto riportato anche dal giornalista Giuseppe Candela su X, Barbara D’Urso ha affermato: "Fino al giorno prima ricevevo 200 messaggi al giorno, il giorno dopo 10, spariti tutti. Sono rimasti gli amici più stretti. Dopo l’addio a Mediaset non potevo restare in Italia, troppo dolore. In questi 2 anni ho imparato ad attraversare il dolore e a riempire il vuoto". E questa è solo una minima parte dell’intervista integrale che sarà possibile leggere sul Corriere da domani.

Barbara D’Urso, quando la rivedremo in televisione

Per quanto Barbara, in tutti questi mesi, si sia comunque mantenuta molto attiva con attività lontane dal mondo della televisione e abbia comunque tenuto compagnia ai suoi tanti fan attraverso i social, sono tante le persone che non vedono l’ora di rivederla sul piccolo schermo. Al momento non abbiamo alcuna certezza o risposta definitiva in merito a quando e dove potremo rivedere Barbara D’Urso in televisione.

Negli ultimi mesi sono uscite tantissime indiscrezioni sul futuro della conduttrice, e c’è anche chi ha ipotizzato un eventuale avvicinamento alla Rai e ad altre emittenti televisive con un ipotetico show pomeridiano. Questo soprattutto dopo la sua partecipazione a Ballando con le stelle come ballerina per una notte. L’unica certezza, al momento, è che di certezze proprio non ce ne sono. Ma se Barbarella ha promesso ai suoi follower che in un modo o nell’altro l’avrebbero rivista in televisione, indubbiamente non potrà che mantenere la promessa.

