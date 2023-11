Barbara D'Urso: l'ipotesi clamorosa su Sanremo e il flirt con Flavio Briatore Stando a un’indiscrezione lanciata da Novella 2000, l’agente della conduttrice la starebbe proponendo come spalla di Amadeus per il prossimo Festival. Ecco tutti i dettagli.

Barbara D’Urso al Festival di Sanremo. A lanciare l’indiscrezione bomba è il settimanale di gossip Novella 2000, che all’interno dell’ultimo numero ha rivelato alcuni retroscena clamorosi sul futuro della conduttrice. Dopo l’addio a "Pomeriggio 5", Barbarella sarebbe pronta a tornare in tv al fianco di Amadeus, per avverare finalmente il suo sogno di condurre la kermesse canora più amata e seguita d’Italia. E gli scoop non finiscono qui. Perché stando a quanto riportato dal settimanale di Roberto Alessi, la D’Urso si starebbe al momento frequentando con l’imprenditore Flavio Briatore. Vediamo tutti i dettagli.

Barbara D’Urso pronta a Sanremo 2024

Barbara D’Urso ha ormai metabolizzato l’amaro addio a Mediaset. È stata a Londra, dove ha speso gli ultimi mesi a perfezionare il suo inglese. Poi è tornata in patria per recitare da protagonista in uno spettacolo teatrale. E ora, finalmente, tutti si aspettano un suo ritorno imminente anche in televisione. Ma dove? La risposta al mistero potrebbe averla trovata Novella 2000, che nel suo ultimo numero lancia un’indiscrezione davvero clamorosa.

L’ex conduttrice di "Pomeriggio 5" sarebbe infatti pronta a realizzare uno dei suoi più grandi sogni: condurre per la prima volta il Festival di Sanremo. A proposito di questa eventualità, la D’Urso si era già espressa alcuni anni fa. "Mi piacerebbe molto fare Sanremo", aveva confessato a TV Sorrisi e Canzoni, "ma sono ancora piccola. Per ora c’è Carlo Conti che sta facendo un lavoro super. Se lui dovesse stancarsi, io sono pronta e lo farei proprio come lui, pop al punto giusto". Ora per Barbara potrebbe essere giunto il momento giusto. E tutto grazie all’intercessione del suo agente, Lucio Presta.

"Pare (pare) che il suo agente Lucio Presta, lo stesso di Amadeus, si stia muovendo in tal senso", riporta Novella 2000, "e abbia già avuto ogni tipo di nulla osta, compreso quello del direttore artistico Amadeus, che da sempre ama e rispetta Barbara". Vedremo allora se queste voci verranno confermate dai diretti interessati nelle prossime settimane.

Il flirt con Flavio Briatore

Ma non è questa l’unica indiscrezione lanciata dal settimanale di Roberto Alessi. Per Novella 2000, infatti, Barbara D’Urso si starebbe al momento frequentando con Flavio Briatore. I due sarebbero stati recentemente sorpresi insieme nell’esclusivo club "Casa Cipriani", a Milano. E a gioire di questa bella novità sarebbero soprattutto gli amici dell’imprenditore. "Finalmente una donna del suo livello", qualcuno avrebbe detto, "adatta, che sa, conosce, in più bellissima, il che non guasta".

