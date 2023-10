Barbara D'Urso e l’ipotesi di un futuro in Rai: “Probabile. Non è tempo per pensionarmi” In un’intervista rilasciata a “La Stampa”, l’ex conduttrice di “Pomeriggio Cinque” ha parlato dei suoi progetti in cantiere: tra teatro, podcast e un possibile ritorno in tv.

Barbara D’Urso parla chiaro. In un’intervista a La Stampa, l’ex conduttrice di "Pomeriggio Cinque" ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di mettersi in pensione. Concluso il periodo di formazione linguistica a Londra, per la D’Urso si prospetta infatti un futuro lavorativo pieno di impegni. Tra tournée teatrali – è attrice protagonista nello spettacolo "Taxi a due piazze" -, podcast seguitissimi e un probabile ritorno in tv a gennaio, quando sarà scaduto il contratto che la tiene legata a Mediaset. Ecco cosa ha detto in dettaglio.

Barbara D’Urso e il suo ritorno in tv

Barbara D’Urso è pronta a tornare. Dopo il clamoroso addio a "Pomeriggio Cinque" di alcuni mesi fa, la conduttrice si era presa una pausa dalla tv (e dall’Italia) per dedicarsi allo studio della lingua inglese. Era volata a Londra, per frequentare uno dei corsi più prestigiosi della capitale inglese, finché per lei non è arrivata l’ora di rifare i bagagli. Adesso è di nuovo in Italia, dove porterà avanti diversi progetti che la terranno impegnata nel corso di questa stagione invernale.

In primis, come ha raccontato nell’intervista concessa a La Stampa, Barbara sarà impegnata in una entusiasmante tournée teatrale. È infatti in scena nel ruolo di attrice protagonista all’interno della commedia "Taxi a due piazze", remake al femminile di un vecchio successo molto amato dal pubblico. Nello spettacolo la D’Urso veste i panni di una tassista che deve districarsi tra due mariti, uno in Piazza Risorgimento e l’altro Piazza Irnerio, con l’aiuto della sua amica e complice interpretata da Rosalia Porcaro. Ma il teatro non è l’unica occupazione della conduttrice, al momento.

Come ha dichiarato lei stessa, il suo presente lavorativo è pieno zeppo di impegni. "Non è certo tempo per pensionarmi", ha spiegato a La Stampa. "Sono coinvolta in mille cose. Ho un podcast ‘Amiche mie’", e inoltre "sono stata la prima ad aprire uno spazio ‘Metadurso’ sul Metaverso". Poi, ha proseguito la D’Urso, "con un’amica ho una società che organizza eventi, il teatro. E poi ovviamente tornerò". E a questo punto l’intervistatore l’ha incalzata, rivolgendole la domanda che tutti i suoi fan si stanno facendo da mesi: "Tornerà in tv?". "È probabile", ha risposto con mestiere Barbara. Nessuna dichiarazione ufficiale, insomma. Ma gli indizi puntano tutti nella stessa direzione. A gennaio la conduttrice sarà finalmente libera dal contratto con Mediaset. E allora, chissà, per lei potrebbe anche profilarsi un clamoroso sbarco in Rai. Staremo a vedere.

