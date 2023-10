Pomeriggio 5: Merlino superata anche da Geo, Mediaset studia la contromossa Il programma di Myrta non solo stenta a decollare ma ora pare debba fare i conti anche con un nuovo rivale. Cosa faranno i vertici? L’indiscrezione.

I problemi per Pomeriggio 5 e Myrta Merlino continuano. Il programma sta registrando ascolti mediocri, indubbiamente sotto le aspettative. Ma il vero problema di questi giorni è un altro: oltre alla vittoria indiscussa de La vita in diretta su Pomeriggio Cinque, che ormai si registra ogni giorno, il programma del Biscione è stato asfaltato anche da un nuovo rivale. Insomma, per Pomeriggio 5 è una vera e propria crisi degli ascolti e, secondo le ultime indiscrezioni, Mediaset starebbe pensando a una contromossa. Scopriamo qualche dettaglio in più.

Pomeriggio 5 battuto da La vita in diretta e Geo: è cristi degli ascolti

Il programma pomeridiano di Myrta Merlino non riesce proprio a tenere testa ai suoi diretti competitor. La vita in diretta condotta da Alberto Matano continua a vincere a mani basse, ma ora salta fuori anche un nuovo rivale che è riuscito a battere Pomeriggio 5.

Con uno share del 12.4%, Pomeriggio 5 è stato battuto sia da La vita in diretta su Rai 1 che ha registrato il 19.5% di share, sia dal programma Geo su Rai 3, il quale ha portato a casa il 13% di share. Per il talk pomeridiano della Merlino non c’è proprio pace, e se la sfida con Matano sembrava già abbastanza dura, ora anche Geo con Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi diventa un rivale a cui fare attenzione.

Mediaset corre ai ripari: contromossa per salvare Pomeriggio 5

Gli ascolti parlano chiaro: Pomeriggio 5 è fortemente in bilico e gli ascolti non sono per nulla promettenti. Urge senza dubbio un cambiamento, quanto meno per cercare di raggiungere i risultati dei competitor (per quanto difficile possa apparire in questo momento). Secondo alcune indiscrezioni fornite dal quotidiano Il Tempo, i vertici di Mediaset starebbero pensando a una contromossa.

Di cosa si tratta? Pare vi sia l’intenzione di richiamare alcuni autori della scorsa edizione (dunque fedelissimi di Barbara D’Urso) per ridisegnare temi e toni del programma, soprattutto per ciò che riguarda la seconda parte del talk. Ebbene sì, molti spettatori hanno già notato come il programma della Merlino stia lentamente tornando alle origini, assomigliando sempre di più alla versione della D’Urso.

La spiegazione di questo deriverebbe proprio dalla volontà dei vertici di Mediaset di riportare dietro le quinte del programma gli autori passati per tentare di risollevare gli ascolti attuando i cambiamenti del caso. Per il momento si tratta solo di un’indiscrezione, ma considerando l’andamento del programma eventuali cambiamenti in questo senso risultano senza dubbio più che probabili e necessari.

