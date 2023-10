Mediaset, Terra Amara è la mossa anti-Fabio Fazio: stop a Gerry Scotti La soap turca viene finalmente promossa alla prima serata domenicale, soppiantando Gerry Scotti nella fascia oraria riservata inizialmente a Io Canto Generation

Terra amara continua a macinare ascolti su ascolti, con il pubblico italiano che è sempre più ossessionato dalla celebre soap opera turca. I suoi attori principali viaggiano spesso in Italia per promuovere la serie in talk come Verissimo, dimostrando il forte legame tra le due terre. Ormai la telenovela si appresta a raccogliere la difficile eredità de Il Segreto, infatti anche la storia di Zuleyha e Demir sbarcherà nella prima serata di Canale 5. Ma scopriamo di più riguardo a questo interessante upgrade.

Terra Amara, la strategia di Canale 5

Una vera e propria promozione da parte di Mediaset, che ha deciso che la soap fosse pronta per competere con alcune forti programmazioni serali dei competitor. Questo passaggio sarebbe dovuto avvenire a metà settembre, ma è stato prontamente rinviato dall’emittente, che con ogni probabilità ha voluto aspettare il momento propizio per giocarsi questa carta. E così è stato effettivamente, dal momento che dal prossimo 5 novembre ritroveremo il programma a farci compagnia, come sempre su Canale 5, nella prima serata della domenica sera. Quella fascia sarebbe dovuta appartenere a Io Canto Generation di Gerry Scotti, ma a discapito del conduttore, Mediaset avrà deciso che la soap sarebbe stata più adatta a reggere la competizione con Che Tempo Che Fa su Nove. Quindi per tutto il mese di novembre Terra Amara sarà nelle nostre case per tutti giorni della settimana, diventando per i suoi affezionati quasi un impegno a tempo pieno. Ma la rete è sicura che i fan possano sostenere questi ritmi, e gli ascolti delle ultime puntate lo dimostrano, con una media in daytime di oltre 2,8 milioni spettatori nella fascia pomeridiana con punte di share che hanno toccato anche il 28%, mentre la puntata più vista ha raggiunto anche il 30%. Facendo un riassunto, ci ritroveremo quindi, oltre alle puntate previste regolarmente dal lunedì al venerdì alle ore 14:10 e quella extra-large del sabato pomeriggio che va in onda dalle 14:15 alle 16:30 circa, anche il nuovo appuntamento serale della domenica.

Le anticipazioni sulla prima puntata serale

Cosa succederà in questa prima puntata serale di Terra amara del 5 novembre? Le anticipazioni rivelano che Fikret si ritroverà a essere completamente sincero con Mujgan, dato il rapporto speciale che si è venuto a creare tra di loro. A quel punto quindi le confesserà apertamente di essere il figlio illegittimo di Adnan Yaman, nonché fratellastro di Demir. Nel frattempo, sui giornali escono delle foto che ritraggono Zuleyha e Demir sempre più vicini e complici: in città, quindi, si alimenteranno le voci legate a un loro ritorno di fiamma. Insomma, si prospetta un mese ricco di nuove storie e colpi di scena.

