Ballando con le Stelle, nessuna novità: giuria confermata (compresa Lucarelli) Milly Carlucci ha confermato al tavolo dei giudici Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli.

Da ormai diversi mesi Milly Carlucci tentava di mantenere un alone di mistero intorno alla giuria dell’edizione 2023 di Ballando con le Stelle. Dopo innumerevoli rumors, la conduttrice ha finalmente deciso di svelare tutta la verità, presentando i giudici di questa nuova stagione dello show di Rai 1 tramite un video pubblicato sui social. Come ci si aspettava, non c’è alcun cambiamento in vista: i cinque giurati delle passate edizioni sono stati ancora una volta confermati in blocco.

Ballando con le Stelle 2023, giuria confermata

Nessuna sorpresa, dunque: Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli tornano dietro il tavolo della giuria di Ballando con le Stelle, pronti a sfoderare le proprie palette per dare i loro voti alle esibizioni dei ballerini vip che scenderanno in pista. Milly Carlucci li ha presentati con un video ironico, nel quale afferma che quest’anno il suo show può contare su "una giuria completamente rinnovata". La conduttrice presenta i giudici uno alla volta, iniziando da Fabio Canino per poi spostarsi sulla storica presidente della giuria, Carolyn Smith. "Ma non ci sarà ancora Mariotto?", chiedono gli altri. Ma, ovviamente, ecco che troviamo anche lui. Infine Ivan Zazzaroni, che commenta "Ci sono, anche se non dovevo esserci più". Tutti e quattro ironizzano poi su Selvaggia Lucarelli, che fino agli ultimi secondi di video sembra essere assente: "Eh no, Selvaggia non c’è più", dicono i colleghi, prima che anche lei compaia in video. "Come avremmo fatto senza Selvaggia!", si chiede Milly Carlucci. "Sono come Idra, mi tagli la testa e ne spuntano tre", commenta la giornalista. Insomma, nonostante il tentativo di mantenere la suspance, c’era da aspettarselo: i giudici sono sempre gli stessi dal 2016, e non potevano certo cambiare proprio quest’anno.

La conferma di Selvaggia Lucarelli

La giuria di Ballando con le Stelle torna quindi più agguerrita che mai, nonostante i rumors secondo i quali Milly Carlucci sarebbe stata pronta ad estromettere Selvaggia Lucarelli. Era stata proprio quest’ultima parlare di una possibile cacciata dal programma, cavalcando l’onda del gossip per poi tentare di metterlo a tacere. "Sì ho letto quello che dicono. Per adesso lascio che parlino, anche se è brutto far credere che mi abbiano cacciata. Soprattutto perché la cosa non corrisponde alla verità. Io sono stata confermata quando la trasmissione stava andando ancora in onda, quindi ci sarò. Poi vedrò la Carlucci per definire tutto al meglio", aveva dichiarato a Chi nel mese di luglio. Carlucci, poi, aveva frenato il suo entusiasmo dichiarando di non aver ancora preso una decisione. Ora appare evidente, come in molti sospettavano, che si trattasse soltanto di un modo per mantenere alta la curiosità del pubblico. Ora, dopo la conferma per la nuova stagione, Selvaggia Lucarelli ha scritto su Instagram: "Abbiamo raggiunto un accordo di pace: gli ho lasciato la Crimea".

