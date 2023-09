Lino Banfi ufficiale a Ballando con le stelle: sarà un concorrente (quasi) da record L'attore pugliese si mette in gioco e scende in pista: con i suoi 87 anni è il secondo concorrente più anziano della storia del programma.

Letizia Bonardi Web Content Editor Content Editor e aspirante giornalista, appassionata di arte e libri con un amore per la scrittura scoperto quasi per caso.

Il conto alla rovescia per la nuova stagione di Ballando con le Stelle è ufficialmente iniziato. Da sabato 21 ottobre un nuovo gruppo di star della televisione, della musica, del cinema, dello sport e molto altro scenderà in pista per una sfida all’ultima coreografia. E, in questi giorni, la padrona di casa Milly Carlucci sta annunciando tutti i componenti del cast, che hanno deciso di mettersi in gioco nel talent show ballerino di Rai 1. Proprio in queste ore è arrivata la notizia di un nuovo concorrente si è unito ufficialmente al cast: Lino Banfi.

Lino Banfi a Ballando con le Stelle

Alla veneranda età di 87 anni, Lino Banfi ha ancora lo spirito di un ragazzino, e ha accettato con entusiasmo la sfida di Ballando con le Stelle. Dopo aver partecipato, durante la scorsa stagione televisiva, a Il Cantante Mascherato in coppia con la figlia Rosanna (lei stessa è stata anche concorrente di Ballando nell’edizione 2022), Milly Carlucci ha puntato nuovamente sull’attore pugliese, che è entrato a far parte dello show danzante. L’annuncio è arrivato, come di consueto, tramite le pagine social del programma. "Sono anni che mi stanno dicendo, lo sapete benissimo, "Devi fare Ballando con le Stelle, Devi fare Ballando con le Stelle". E io…Non lo so, non so fare queste cose. Io ci scherzo sempre sul fatto degli 87 anni, fra tre anni comincerò ad avere paura perché 90 fa la paura; tutte ’ste cose assurde. La verità è che io comincio ad avere paura perché non è che i tempi supplementari durano meno", ha detto Lino Banfi nel suo video di presentazione, apparendo volutamente confuso. "Poi alla fine ci ho pensato: Ma perché, visto un po’ che qualcuno che fa la trasmissione non è proprio di primo pelo, diciamo…Vuoi vedere che forse è il momento opportuno anche per me?". Quando la voce fuori campo di Milly Carlucci gli chiede "Ma lo fai o non lo fai?", ecco che arriva la conferma: "Sì, faccio Ballando con le Stelle!".

Ballando con le Stelle "over"

Lino Banfi si aggiunge quindi ai dieci concorrenti già annunciati per l’edizione 2023 di Ballando con le Stelle. Un’edizione che già era stata definita "over", vista l’età dei ballerini, che ora si alza ancora di più. Con i suoi 87 anni, Lino Banfi è il secondo concorrente più anziano di sempre dello show di Rai 1: il più anziano era stato Giorgio Albertazzi, che nel 2014 era sceso in pista all’età di 91 anni.

I concorrenti di Ballando con le Stelle 2023

Insieme a Lino Banfi, scendono in pista anche l’attore Ricky Tognazzi, il conduttore Teo Mammucari, il giornalista Antonio Caprarica, le conduttrici Paola Perego e Simona Ventura, che quest’anno è affiancata dal compagno Giovanni Terzi, Lorenzo Tano Siffredi (figlio di Rocco Siffredi) la giornalista e conduttrice Carlotta Mantovan e la ex "bonas" di Avanti un altro Sara Croce. Questi i nomi già ufficializzati, ai quali si dovrebbe aggiungere – secondo le ultime indiscrezioni – quello di Wanda Nara. Niente da fare, invece, per Bobby Solo: il nome del cantante aveva iniziato a circolare già da diversi giorni ma, a quanto pare, non parteciperà a causa di alcuni problemi di salute.

Potrebbe interessarti anche