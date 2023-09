Lino Banfi a cuore aperto: la moglie, il Papa e il grande rimpianto L’attore pugliese si è raccontato tra le pagine di un noto quotidiano lasciandosi andare ad alcune inedite rivelazioni. Ecco cosa ha detto.

Il grande attore Lino Banfi, conosciuto da tanti come "Nonno Libero" grazie all’indimenticabile fiction Un medico in famiglia, ha ripercorso i tratti più salienti della sua vita e della sua carriera in una lunga intervista a Il Corriere della Sera. Non sono mancate nemmeno alcune inedite rivelazioni sulla moglie venuta a mancare non molto tempo fa, sul suo rapporto con il Santo Papa e su un grande rimpianto di carriera che ancora lo tormenta. Vediamo cosa ha rivelato l’attore.

Lino Banfi rivela: "Mia moglie mi sta preparando l’aldilà"

In una lunga intervista con Aldo Cazzullo a Il Corriere della Sera, Lino Banfi ha avuto modo di parlare anche della moglie Lucia Zagaria, scomparsa il 22 febbraio 2023. Banfi e la moglie sono sempre stati legatissimi, questo anche nei momenti in cui l’Alzheimer, malattia di cui Lucia soffriva da tempo, prendeva il sopravvento. La perdita della moglie è stata un durissimo colpo per l’attore, ma lui non si perde d’animo e parla dell’aldilà senza alcuna paura proprio grazie alla moglie.

"Come immagino l’aldilà? Un posto tranquillo e accogliente, perché così Lucia me lo sta preparando" – rivelato Lino Banfi prima di procedere con la sua innata ironia – Spero abbia ragione Dino Verde, l’umorista, che diceva: ‘il Padreterno parla napoletano, lingua universale. San Pietro parla romanaccio. La Madonna invece è veneta. Poi c’è uno che racconta barzellette e fa ridere tutti, e quando Dio gli chiede: ‘chi sei?’, risponde: ‘Sono Antonio, ma voi chiamatemi Totò’".

Lino Banfi e il rapporto con Papa Francesco

Lino Banfi, nel corso dell’intervista, ha anche rivelato di avere contatti amichevoli con il Santo Papa. "Ogni tanto mi chiama. E io gli racconto gli episodi più divertenti della mia vita, e pure quelli tristi: il mio sogno è sempre stato far ridere e piangere insieme. Come prova d’amicizia gli ho chiesto questa foto. Lui ha messo via il bastone, e si è appoggiato a me".

Non è insolito che Papa Francesco faccia lunghe telefonate in prima persona, ed è divertente pensare che tra lui e "Nonno Libero" si sia instaurato questo bel rapporto d’amicizia.

Lino Banfi e il grande rimpianto di carriera

Spazio anche ai racconti e agli aneddoti della lunga carriera da attore di Lino Banfi. Carriera che ha visto tantissimi successi ma anche qualche rifiuto di cui oggi Banfi si dice pentito. In particolare, il suo più grande rimpianto riguarda il film Regalo di Natale, del quale ha ammesso: "Ero stato travolto dal successo dell’Allenatore nel pallone, tenevo il ritmo di tre film all’anno, stimavo Pupi Avati ma non volevo rinchiudermi nel suo circolo, Cavina Haber Delle Piane… Fu un errore. Ma sono contento di aver fatto la fortuna di Abatantuono".

