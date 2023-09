Ballando, Anastasia Kuzmina: "Molestata alle Poste", racconto sconvolgente La danzatrice di Ballando con le Stelle ha parlato nelle sue storie Instagram del brutto episodio che l’ha vista protagonista. L’aggressore è già stato denunciato.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Anastasia Kuzmina, ex volto di Ballando con le Stelle, è stata di vittima di un fatto gravissimo. La ballerina professionista lo ha denunciato nelle sue storie Instagram, dove ha spiegato di aver subìto una molestia da parte di un impiegato delle poste. La Kuzmina si era recata presso l’ufficio postale per spedire un pacco, quando lo sportellista di turno le ha mostrato, con una subdola scusa, una foto dei suoi genitali sul cellulare. Dopo lo choc iniziale, la ballerina ha però deciso di denunciare l’accaduto, nella speranza che fatti del genere non passino più sotto silenzio. Ecco tutta la storia.

Anastasia Kuzmina e la molestia all’ufficio postale

Lunedì scorso, il 18 settembre, Anastasia Kuzmina si era recata alle poste per una normalissima commissione. Doveva spedire un pacco, l’ex volto di Ballando con le Stelle, e mentre compilava gli appositi moduli, l’impiegato che la stava servendo le ha rivolto una domanda in apparenza innocua. In pochi secondi, però, quello che sembrava uno scambio normalissimo si è trasformato in un orribile episodio di molestia.

"Mi chiede se so tagliare i video visto che sono giovane", ha spiegato la Kuzmina su Instagram, riferendosi allo sportellista delle poste. "Mi ha chiesto di aiutarlo dicendomi: ‘Ti scandalizzi?’. Io dico di no perché pensavo che la domanda fosse: ‘Ti scandalizzi a tagliare il video?’". E invece il quesito dell’impiegato nascondeva tutt’altra intenzione. L’uomo all’improvviso "gira il telefono e c’era il suo membro". Anastasia, incredula, sul momento non sa bene come reagire. "Mi sentivo troppo male", ha confessato, "e sono tornata a casa".

Ma il giorno dopo, a mente fredda, la danzatrice di Ballando ha deciso di reagire a quanto le era accaduto. È tornata con coraggio sul "luogo del delitto", all’ufficio postale, e ha trovato la forza di denunciare. "Ho denunciato l’accaduto al direttore", ha raccontato la Kuzmina, "mi vergogno di non aver reagito subito e aver denunciato immediatamente. Scappo spesso in queste situazioni, questa è la cosa che mi dispiace di più". Mesi fa aveva vissuto una situazione simile, quando un uomo l’aveva seguita con insistenza per strada. Ma allora, purtroppo, non aveva trovato la forza di parlare.

Adesso Anastasia è determinata a non abbassare più la testa. "I lupi non si incontrano solo quando sei ubriaca e svestita di notte", ha aggiunto la ballerina, con evidente riferimento ai recenti fatti di cronaca nera. "Li incontri anche alle poste, per strada in pieno giorno. E hai sempre paura, molti non capiscono che una donna ha sempre paura". Per questo parlarne, denunciare, è l’unica cura possibile.

Potrebbe interessarti anche