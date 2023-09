Ballando con le stelle, colpaccio di Milly: Sara Croce scende in pista E' ufficiale: l'ex Bonas di Avanti un altro parteciperà alla prossima edizione del dance show di Rai 1. È l'ottava concorrente di un cast sempre più competitivo

Continua la campagna comunicativa di Ballando con le stelle, che periodicamente aggiunge, tramite i suoi social, un tassello per volta tutti i volti che andranno a comporre la prossima edizione del talent. E anche oggi abbiamo nuove notizie dallo show di Milly Carlucci, perché un nuovo volto del mondo dello spettacolo è stato ufficializzato, dopo i sette concorrenti già confermati nelle scorse settimane. Scopriamo di più sulla giovane aggiunta che si unirà alla famiglia di Ballando.

La notizia ufficiale

Notizia dell’ultima ora, attraverso la pagina Instagram ufficiale di Ballando con le Stelle, è la rivelazione di una nuova concorrente dalla diciottesima edizione del celebre dancing show della Carlucci. Parliamo della giovanissima Sara Croce, nota influencer ed ex Bonas di Avanti un altro e Madre Natura di Ciao Darwin. Sull’account ufficiale del programma leggiamo infatti: "Sara Croce si prepara a Ballando con le Stelle 2023: niente ginnastica, niente preparazione atletica ma scorte di energia solare!". Milly Carlucci è quindi riuscita in un altro colpaccio dei suoi. Sara Croce va ad aggiungersi come l’ottava concorrente ufficiale di questa edizione. Oltre a lei, troviamo come confermati anche Antonio Caprarica, Paola Perego, Simona Ventura e il compagno Giovanni Terzi, Rosanna Lambertucci, Carlotta Mantovani e Ricky Tognazzi.

Chi è Sara Croce

Sara Croce è una modella, influencer e volto TV amato dal pubblico. Nata il 4 giugno 1998 a Garlasco, in provincia di Pavia, ha conseguito un diploma in Scienze Applicate, e si è successivamente laureata in Comunicazione d’Impresa all’università IULM di Milano. Miss Italia rappresenta il suo esordio nel panorama dello spettacolo, contest che le ha permesso di ottenere un alto livello di notorietà, classificandosi al quarto posto. Nonostante non si sia aggiudicata la vittoria, ha comunque ottenuto la fascia di Miss Miluna Lombardia e di Miss Tricologia. La fama della modella è pian piano cresciuta, fino ad arrivare al fatidico 2019, quando è stata scelta per interpretare il ruolo di Madre Natura per una puntata del celebre programma televisivo Ciao Darwin 8. Questa esperienza è stata per lei quasi un trampolino di lancio, che le ha permesso l’anno successivo di diventata una delle Bonas del programma Avanti un Altro. Il suo impegno televisivo non l’ha però distratta dal ruolo che da anni la impegna su Instagram, social che sfrutta per lavorare come influencer, e che le ha permesso di superare la soglia del milione di followers. Sembra ora arrivato il momento per lei di tornare in TV, cimentandosi in una nuova sfida come quella di Ballando con le stelle.

